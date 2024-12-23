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ARALIK AYI ENFLASYON VERİLERİ 2024: Aralık ayı enflasyon verisi ne zaman açıklanacak, 6 aylık enflasyon farkı yüzde kaç olacak?
Giriş Tarihi: 23.12.2024 08:06
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024
08:06
ARALIK AYI ENFLASYON VERİLERİ 2024: Aralık ayı enflasyon verisi ne zaman açıklanacak, 6 aylık enflasyon farkı yüzde kaç olacak?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Aralık ayı enflasyon verilerine yönelik geri sayım başladı. Bu veriler, asgari ücretten memur ve emekli maaşlarına kadar pek çok alanda önemli değişikliklere yol açacak. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon farkı baz alınarak yapılan maaş hesaplamaları, Aralık ayı enflasyon oranıyla birlikte kesinleşecek. Yeni yıl için belirlenen maaşlar ve diğer ödemeler, bu son veriye göre şekillenecek. Peki, Aralık ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak, 6 aylık enflasyon farkı yüzde kaç olacak?