ARALIK AYI ENFLASYON VERİLERİ 2024: Aralık ayı enflasyon verisi ne zaman açıklanacak, 6 aylık enflasyon farkı yüzde kaç olacak?

MERKEZ BANKASI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Anket sonuçlarına göre, 2023 yıl sonu için Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış beklentisi yüzde 45,28 seviyesine yükseldi.

Merkez Bankası'nın anketine katılan 69 reel ve finansal sektör temsilcisi ile profesyonel ekonomistlerin değerlendirmelerine göre, bir önceki anket döneminde yıl sonu TÜFE artış beklentisi yüzde 44,81 iken, bu sefer yüzde 45,28 olarak revize edildi. Ayrıca, Aralık ayı için TÜFE artışı beklentisi de yüzde 1,67'den yüzde 1,72'ye yükseldi.