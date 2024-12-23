Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam ARALIK AYI ENFLASYON VERİLERİ 2024: Aralık ayı enflasyon verisi ne zaman açıklanacak, 6 aylık enflasyon farkı yüzde kaç olacak?
Giriş Tarihi: 23.12.2024 08:06 Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 08:06

ARALIK AYI ENFLASYON VERİLERİ 2024: Aralık ayı enflasyon verisi ne zaman açıklanacak, 6 aylık enflasyon farkı yüzde kaç olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Aralık ayı enflasyon verilerine yönelik geri sayım başladı. Bu veriler, asgari ücretten memur ve emekli maaşlarına kadar pek çok alanda önemli değişikliklere yol açacak. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon farkı baz alınarak yapılan maaş hesaplamaları, Aralık ayı enflasyon oranıyla birlikte kesinleşecek. Yeni yıl için belirlenen maaşlar ve diğer ödemeler, bu son veriye göre şekillenecek. Peki, Aralık ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak, 6 aylık enflasyon farkı yüzde kaç olacak?

ARALIK AYI ENFLASYON VERİLERİ 2024: Aralık ayı enflasyon verisi ne zaman açıklanacak, 6 aylık enflasyon farkı yüzde kaç olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ay düzenli olarak açıkladığı enflasyon verilerinin yıl sonu rakamlarını belirleyecek Aralık ayı verisini açıklamaya hazırlanıyor. Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte, Aralık ayı enflasyon oranı en çok merak edilen konulardan biri haline geldi. Özellikle asgari ücret, memur ve emekli maaşlarındaki artışların belirlenmesi için bu son enflasyon verisi büyük önem taşıyor. Peki, Aralık ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak ve beklentiler neler? İşte, ayrıntılar…

ARALIK AYI ENFLASYON VERİLERİ 2024: Aralık ayı enflasyon verisi ne zaman açıklanacak, 6 aylık enflasyon farkı yüzde kaç olacak?

2024 ARALIK ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Aralık 2024 enflasyon oranı TÜİK tarafından 3 Ocak 2025 Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARALIK AYI ENFLASYON VERİLERİ 2024: Aralık ayı enflasyon verisi ne zaman açıklanacak, 6 aylık enflasyon farkı yüzde kaç olacak?

MERKEZ BANKASI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Anket sonuçlarına göre, 2023 yıl sonu için Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış beklentisi yüzde 45,28 seviyesine yükseldi.

Merkez Bankası'nın anketine katılan 69 reel ve finansal sektör temsilcisi ile profesyonel ekonomistlerin değerlendirmelerine göre, bir önceki anket döneminde yıl sonu TÜFE artış beklentisi yüzde 44,81 iken, bu sefer yüzde 45,28 olarak revize edildi. Ayrıca, Aralık ayı için TÜFE artışı beklentisi de yüzde 1,67'den yüzde 1,72'ye yükseldi.

ARALIK AYI ENFLASYON VERİLERİ 2024: Aralık ayı enflasyon verisi ne zaman açıklanacak, 6 aylık enflasyon farkı yüzde kaç olacak?

BAKAN ŞİMŞEK DUYURDU!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Vatandaşlarımız müsterih olsun. Birçok alanda enflasyonda hissedilebilir yavaşlama başladı. Bu yıl asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek" dedi.

ARALIK AYI ENFLASYON VERİLERİ 2024: Aralık ayı enflasyon verisi ne zaman açıklanacak, 6 aylık enflasyon farkı yüzde kaç olacak?

2024 YILININ İKİNCİ YARISINDA ENFLASYON ORANLARI

Temmuz ayı için yüzde 3.23

Ağustos ayı için yüzde 2,47

Eylül ayı için yüzde 2,97

Ekim ayı için yüzde 2.88

Kasım ayı için yüzde 2,24

Kümülatif fark yüzde 14,57

SON DAKİKA