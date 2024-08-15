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Giriş Tarihi: 15.08.2024 11:25 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 12:31

Arda Küçükyetim’e Mizantropi teşhisi! Nedir bu hastalık? Her insan sevmeyen böyle bir saldırı yapabilir mi?

Türkiye Eskişehir'de yaşanan olayla sarsıldı. 18 yaşındaki Arda Küçükyetim, başına kask, yüzüne de maske taktı elindeki bıçakla da önüne gelene saldırdı. 5 kişiyi yaralayan cani genç tutuklandı. İlk incelemelere göre Mizantropi adı verilen; 'insanlardan nefret etme hastalığı'na sahip olduğu anlaşıldı. Uzman isim ise "Her insan sevmeyen böyle bir saldırı yapabilir mi? Nedir bu hastalık?" şeklindeki soruları A Haber'de yanıtladı.

Arda Küçükyetim’e Mizantropi teşhisi! Nedir bu hastalık? Her insan sevmeyen böyle bir saldırı yapabilir mi?

A Haber yayınına katılan Prof. Dr. Rüstem Aşkın, konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Aşkın, "Mizantropi nedir? Kimlerde görülür? Nasıl böyle bir saldırıya teşvik eder? Her insan sevmeyen böyle bir saldırı yapabilir mi?" şeklindeki soruları şöyle yanıtladı...

Arda Küçükyetim’e Mizantropi teşhisi! Nedir bu hastalık? Her insan sevmeyen böyle bir saldırı yapabilir mi?

Bu olay üzerinden gidersek karşımıza şöyle bir şey çıkıyor. Gençler ya da çocuklar bilgisayar oyunlarına bağımlı oluyor. Bu sefer aile onları kurtarmak için sınırlar koyuyor. Olmuyor sertleşiyor.

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Arda Küçükyetim’e Mizantropi teşhisi! Nedir bu hastalık? Her insan sevmeyen böyle bir saldırı yapabilir mi?

Bu süreçte de ciddi bir gerilim, kavga, dövüş, gereksiz cezalar, bazen yanlış uygulamalar ile karşılaşıyoruz. Bu aile içindeki huzuru bozuyor. Sonra aile de yaka silkiyor. Kimi ailelerin de bu işine geliyor. O kendi, biz kendi dünyamızda diyorlar.

Eskişehir'de 5 kişiyi bıçaklayan genç mizantropi hastası mı? | Video

Arda Küçükyetim’e Mizantropi teşhisi! Nedir bu hastalık? Her insan sevmeyen böyle bir saldırı yapabilir mi?

"BUNU DUYUNCA DEHŞETE KAPILDIM!"
Gençler canlı cinayet izliyorum diyor. Ben bunu onlardan duyunca dehşete kapıldım. Nasıl oluyor, nasıl izliyor. Bunları saatlerce ve yıllar boyu... Ailenin de haberi yok.

Arda Küçükyetim’e Mizantropi teşhisi! Nedir bu hastalık? Her insan sevmeyen böyle bir saldırı yapabilir mi?

Kendisinin ifadesinden de öğrendiğim; İçime kapanık çekinden biriydim dışlanıyordum diyor. Bakın bu ilk çıkış. İçe kapanık olunca oyunlarla meşgul oluyor ve sosyalitesi düşüyor. Özgüveni yok oluyor. Toplumdan kopuyor.

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