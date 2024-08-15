Arda Küçükyetim’e Mizantropi teşhisi! Nedir bu hastalık? Her insan sevmeyen böyle bir saldırı yapabilir mi?

Bu süreçte de ciddi bir gerilim, kavga, dövüş, gereksiz cezalar, bazen yanlış uygulamalar ile karşılaşıyoruz. Bu aile içindeki huzuru bozuyor. Sonra aile de yaka silkiyor. Kimi ailelerin de bu işine geliyor. O kendi, biz kendi dünyamızda diyorlar.

Eskişehir'de 5 kişiyi bıçaklayan genç mizantropi hastası mı? | Video