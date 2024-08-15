Giriş Tarihi: 15.08.2024 11:25
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024
12:31
Arda Küçükyetim’e Mizantropi teşhisi! Nedir bu hastalık? Her insan sevmeyen böyle bir saldırı yapabilir mi?
Türkiye Eskişehir'de yaşanan olayla sarsıldı. 18 yaşındaki Arda Küçükyetim, başına kask, yüzüne de maske taktı elindeki bıçakla da önüne gelene saldırdı. 5 kişiyi yaralayan cani genç tutuklandı. İlk incelemelere göre Mizantropi adı verilen; 'insanlardan nefret etme hastalığı'na sahip olduğu anlaşıldı. Uzman isim ise "Her insan sevmeyen böyle bir saldırı yapabilir mi? Nedir bu hastalık?" şeklindeki soruları A Haber'de yanıtladı.