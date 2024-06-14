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Haberler Yaşam Arefe günü 1000 İhlas okumanın sevabı ve faziletleri: Arefe günü 1000 İhlas okumanın fazileti nedir, ne zaman ve kaç saatte okunur?
Giriş Tarihi: 14.06.2024 14:03 Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 14:14

Arefe günü 1000 İhlas okumanın sevabı ve faziletleri: Arefe günü 1000 İhlas okumanın fazileti nedir, ne zaman ve kaç saatte okunur?

Kurban Bayramı arefesi bu yıl 15 Haziran Cumartesi gününe denk geliyor. Yılda iki defa idrak edilen bu kıymetli günde ibadette bulunmanın ve dua etmenin pek çok fazileti olduğu bilinir. Arefe günü 1000 İhlas okumak da bu eşsiz günde yapılacak hayırlı işlerin başında geliyor. Peki, Arefe günü 1000 İhlas okumanın fazileti nedir, ne zaman ve kaç saatte okunur? İşte Arefe günü 1000 İhlas okumanın sevabı ve faziletleri.

Arefe günü 1000 İhlas okumanın sevabı ve faziletleri: Arefe günü 1000 İhlas okumanın fazileti nedir, ne zaman ve kaç saatte okunur?

Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) hadis-i şerifinde de belirtildiği üzere Arefe günü 1000 İhlas okumanın sevabı ve faziletleri büyüktür. Bu eşsiz günde ibadet ve dua etmek, İhlas Suresi'ni bin defa okumak günahların affına vesile olan en hayırlı işlerdendir. Peki, Arefe günü 1000 İhlas okumanın fazileti nedir, ne zaman ve kaç saatte okunur? İşte yanıtı.

Arefe günü 1000 İhlas okumanın sevabı ve faziletleri: Arefe günü 1000 İhlas okumanın fazileti nedir, ne zaman ve kaç saatte okunur?

AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS OKUMANIN FAZİLETLERİ

İslam aleminin bayramdan bir gün önceki gün olan arefe gününde yapılacak ibadetler arasında 1000 ihlas suresi okumak yer alıyor. Peygamber Efendimiz "En hayırlı, kabulü şayan olan yakarış, Arefe Günü meydana getirilen duadır" diye buyurmuştur.

Arefe günü bin İhlas okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur.

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Arefe günü 1000 İhlas okumanın sevabı ve faziletleri: Arefe günü 1000 İhlas okumanın fazileti nedir, ne zaman ve kaç saatte okunur?

AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS OKUMAKLA İLGİLİ HADİSLER

Peygamberimiz (S.A.S) buyurdu ki: Arefe gününe hürmet ediniz! Çünkü Allahü Teala'nın kıymet verdiği bir gündür."

"En hayırlı, kabulü şayan olan yakarış, Arefe Günü meydana getirilen duadır"

"Arefe Günü 1000 İhlâs okuyanın bütün günahları af olur ve duâsı kabul olur."

Bir hadis-i şerifte:

"Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." buyrulmaktadır.

Arefe günü 1000 İhlas okumanın sevabı ve faziletleri: Arefe günü 1000 İhlas okumanın fazileti nedir, ne zaman ve kaç saatte okunur?

AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS HANGİ VAKİTTE, NE ZAMANA KADAR OKUNUR?

Arefe günü Bin İhlâs okurken, ihtiyaç hâlinde, arada konuştuktan veya başka bir iş yaptıktan sonra devam etmenin bir mahzuru olmaz. Peş peşe okumak şart değildir. Mesela, bir kısmı sabahtan, bir kısmı öğleden veya ikindiden sonra okunabilir.

Arefe günü bin İhlâs'ı yetiştiremeyen akşamdan sonra da okumaya devam edebilir.

Arefe ve Kurban Bayramı günlerinin geceleri, diğer mübarek geceler gibi değildir. Kendilerini takip eden gecelerdir.

Arefe günü 1000 İhlas okumanın sevabı ve faziletleri: Arefe günü 1000 İhlas okumanın fazileti nedir, ne zaman ve kaç saatte okunur?

İHLAS SURESİ OKUNUŞU
Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Kul hüvellâhü ehad

2- Allâhüssamed

3- Lem yelid ve lem yûled

4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

İHLAS SURESİ ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- De ki; O Allah bir tektir.

2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).

3- Doğurmadı ve doğurulmadı

4- O 'na bir denk de olmadı.

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