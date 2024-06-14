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Arefe günü 1000 İhlas okumanın sevabı ve faziletleri: Arefe günü 1000 İhlas okumanın fazileti nedir, ne zaman ve kaç saatte okunur?
Giriş Tarihi: 14.06.2024 14:03
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024
14:14
Kurban Bayramı arefesi bu yıl 15 Haziran Cumartesi gününe denk geliyor. Yılda iki defa idrak edilen bu kıymetli günde ibadette bulunmanın ve dua etmenin pek çok fazileti olduğu bilinir. Arefe günü 1000 İhlas okumak da bu eşsiz günde yapılacak hayırlı işlerin başında geliyor. Peki, Arefe günü 1000 İhlas okumanın fazileti nedir, ne zaman ve kaç saatte okunur? İşte Arefe günü 1000 İhlas okumanın sevabı ve faziletleri.