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Giriş Tarihi: 15.06.2024 07:50 Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 07:50

AREFE GÜNÜ BUGÜN VE BAYRAMDA AVM'LER AÇIK MI? AVM'ler arefe günü ve bayramda saat kaça kadar açık?

Kurban bayramı 15 Haziran (bugün) itibarıyla başladı. Bu noktada ise "Arife günü AVM'ler açık mı?" sorusu yanıt arıyor. Kurban Bayram boyunca birçok kamu kurum ve kuruluşunun kapalı olması AVM'leri akıllara getirdi. Ancak bilindiği gibi, bayramlarda AVM'lerin çalışma saatleri farklılık gösterebiliyor. Peki, Arefe günü ve bayramda AVM'ler açık mı, saat kaça kadar? İşte Kurban Bayramı'nda AVM'lerin çalışma saatleri ile ilgili son gelişmeler...

AREFE GÜNÜ BUGÜN VE BAYRAMDA AVM’LER AÇIK MI? AVM’ler arefe günü ve bayramda saat kaça kadar açık?

15 Haziran Cumartesi günü Kurban bayramı arifesinde alışveriş yapacak vatandaşların gündeminde bugün AVM'ler açık mı, çalışma saatleri değişti mi sorusu yer alıyor. Birçok kişinin son hazırlıklar için uğrak noktası olacak olan alışveriş merkezleri arefe günü ve bayramda çalışma saatlerinde değişiklik gösterebiliyor. Peki, AVM'ler arefe günü ve bayramda saat kaça kadar açık?

AREFE GÜNÜ BUGÜN VE BAYRAMDA AVM’LER AÇIK MI? AVM’ler arefe günü ve bayramda saat kaça kadar açık?

AREFE GÜNÜ AVM'LER AÇIK MI?

Arefe günü alışveriş merkezleri (AVM'ler) genellikle açık olacak ve standart çalışma saatlerinde hizmet verecekler. Çoğu AVM, 10:00-22:00 saatleri arasında açık olacak, ancak bazıları yoğunluğa bağlı olarak kapanış saatini 23:00'e kadar uzatabilir.

Genel olarak, AVM'ler bayram süresince açık olacak ve alışveriş yapma imkanı sunacaktır.

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AREFE GÜNÜ BUGÜN VE BAYRAMDA AVM’LER AÇIK MI? AVM’ler arefe günü ve bayramda saat kaça kadar açık?

BAYRAMDA ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ AÇIK MI?

Alışveriş merkezleri, aksi bir karar alınmadığı takdirde bayram boyunca hizmet veriyor. Ancak, AVM'ler bayramın ilk günlerinde daha geç açılabiliyor.

AREFE GÜNÜ BUGÜN VE BAYRAMDA AVM’LER AÇIK MI? AVM’ler arefe günü ve bayramda saat kaça kadar açık?

BAYRAMDA AVM'LER KAÇTA AÇILIYOR VE KAÇTA KAPANIYOR?

Kurban Bayramı'nın ilk günü bazı AVM'ler saat 12.00 ya da 13.00'te açılacak.

Bu nedenle AVM ziyaretlerinizden önce en doğru açılış ve kapanış saatlerini öğrenmek ve mağduriyet yaşamamak için gideceğiniz mağazayı veya AVM'yi arayarak bilgi edinmeniz daha sağlıklı olacaktır.

AREFE GÜNÜ BUGÜN VE BAYRAMDA AVM’LER AÇIK MI? AVM’ler arefe günü ve bayramda saat kaça kadar açık?
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