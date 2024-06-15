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AREFE GÜNÜ BUGÜN VE BAYRAMDA AVM'LER AÇIK MI? AVM'ler arefe günü ve bayramda saat kaça kadar açık?
Giriş Tarihi: 15.06.2024 07:50
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024
07:50
AREFE GÜNÜ BUGÜN VE BAYRAMDA AVM'LER AÇIK MI? AVM'ler arefe günü ve bayramda saat kaça kadar açık?
Kurban bayramı 15 Haziran (bugün) itibarıyla başladı. Bu noktada ise "Arife günü AVM'ler açık mı?" sorusu yanıt arıyor. Kurban Bayram boyunca birçok kamu kurum ve kuruluşunun kapalı olması AVM'leri akıllara getirdi. Ancak bilindiği gibi, bayramlarda AVM'lerin çalışma saatleri farklılık gösterebiliyor. Peki, Arefe günü ve bayramda AVM'ler açık mı, saat kaça kadar? İşte Kurban Bayramı'nda AVM'lerin çalışma saatleri ile ilgili son gelişmeler...