AREFE GÜNÜ BUGÜN VE BAYRAMDA AVM’LER AÇIK MI? AVM’ler arefe günü ve bayramda saat kaça kadar açık?

BAYRAMDA AVM'LER KAÇTA AÇILIYOR VE KAÇTA KAPANIYOR?

Kurban Bayramı'nın ilk günü bazı AVM'ler saat 12.00 ya da 13.00'te açılacak.

Bu nedenle AVM ziyaretlerinizden önce en doğru açılış ve kapanış saatlerini öğrenmek ve mağduriyet yaşamamak için gideceğiniz mağazayı veya AVM'yi arayarak bilgi edinmeniz daha sağlıklı olacaktır.