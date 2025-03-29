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Arefe günü kargolar açık mı, çalışıyor mu? 29 Mart 2025 Cumartesi Arefe Günü Yurtiçi, MNG, PTT, Aras Kargo çalışma bilgisi
Giriş Tarihi: 29.03.2025 08:12
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025
08:12
Arefe günü kargolar açık mı, çalışıyor mu? 29 Mart 2025 Cumartesi Arefe Günü Yurtiçi, MNG, PTT, Aras Kargo çalışma bilgisi
Ramazan Bayramı arefesi 29 Mart Cumartesi günü olduğu için, kargo şirketlerinin çalışma durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yurtiçi, MNG, PTT, Aras Kargo gibi kargo firmaları, arefe ve bayram süresince hizmet verip vermeyecekleri araştırılıyor. Peki, 29 Mart Arefe günü kargolar açık mı, kapalı mı? İşte detaylar