Arefe günü kargolar açık mı, çalışıyor mu? 29 Mart 2025 Cumartesi Arefe Günü Yurtiçi, MNG, PTT, Aras Kargo çalışma bilgisi

AREFE GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI 2025?

Bayram tatili resmi olarak 30-31 Mart ve 1 Nisan tarihlerini kapsayacak. 9 günlük tatil ise idari izin kapsamında devlet memurlarını ilgilendirecek. Bu nedenle kargolar, sadece resmi bayram tatili boyunca operasyonlarına ara verecek. 29 Mart 13.00 itibariyle başlayacak olan resmi tatil, 1 Nisan tarihine kadar devam edecek.

Kargoların pazar günü de çalışmadığı hesaba katılırsa, kargo firmalarının 2 Nisan Salı günü faaliyete başlayacağı söylenebilir.