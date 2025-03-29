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Haberler Yaşam Arefe günü kargolar açık mı, çalışıyor mu? 29 Mart 2025 Cumartesi Arefe Günü Yurtiçi, MNG, PTT, Aras Kargo çalışma bilgisi
Giriş Tarihi: 29.03.2025 08:12 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 08:12

Arefe günü kargolar açık mı, çalışıyor mu? 29 Mart 2025 Cumartesi Arefe Günü Yurtiçi, MNG, PTT, Aras Kargo çalışma bilgisi

Ramazan Bayramı arefesi 29 Mart Cumartesi günü olduğu için, kargo şirketlerinin çalışma durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yurtiçi, MNG, PTT, Aras Kargo gibi kargo firmaları, arefe ve bayram süresince hizmet verip vermeyecekleri araştırılıyor. Peki, 29 Mart Arefe günü kargolar açık mı, kapalı mı? İşte detaylar

Arefe günü kargolar açık mı, çalışıyor mu? 29 Mart 2025 Cumartesi Arefe Günü Yurtiçi, MNG, PTT, Aras Kargo çalışma bilgisi

2025 yılı Ramazan Bayramı Arefesi, 29 Mart Cumartesi gününe denk geliyor ve bu gün, yarım gün resmi tatil olarak kabul ediliyor. Arefe günü kargo şirketlerinin çalışma durumu ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 29 Mart Cumartesi Arefe günü kargolar açık mı, kapalı mı?

Arefe günü kargolar açık mı, çalışıyor mu? 29 Mart 2025 Cumartesi Arefe Günü Yurtiçi, MNG, PTT, Aras Kargo çalışma bilgisi

AREFE GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI 2025?
Bayram tatili resmi olarak 30-31 Mart ve 1 Nisan tarihlerini kapsayacak. 9 günlük tatil ise idari izin kapsamında devlet memurlarını ilgilendirecek. Bu nedenle kargolar, sadece resmi bayram tatili boyunca operasyonlarına ara verecek. 29 Mart 13.00 itibariyle başlayacak olan resmi tatil, 1 Nisan tarihine kadar devam edecek.

Kargoların pazar günü de çalışmadığı hesaba katılırsa, kargo firmalarının 2 Nisan Salı günü faaliyete başlayacağı söylenebilir.

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Arefe günü kargolar açık mı, çalışıyor mu? 29 Mart 2025 Cumartesi Arefe Günü Yurtiçi, MNG, PTT, Aras Kargo çalışma bilgisi

KARGOLAR 29 MART CUMARTESİ (AREFE) GÜNÜ DAĞITIMA ÇIKACAK MI?
Kargo şirketleri, arefe günü olan 29 Mart Cumartesi günü dağıtıma çıkacak. Normal şartlarda yarım gün olan çalışma süreci, kargo şirketlerinin inisiyatiflerine göre gün sonuna kadar uzatılabilecek.

Arefe günü kargolar açık mı, çalışıyor mu? 29 Mart 2025 Cumartesi Arefe Günü Yurtiçi, MNG, PTT, Aras Kargo çalışma bilgisi

RAMAZAN BAYRAMI VE AREFE GÜNÜ TARİHLERİ
Ramazan Bayramının arefe günü bu yıl 29 Mart Cumartesi olacak. Bayram günleri ise şu şekilde;

30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramı (1. Gün)

31 Mart 2025 Pazartesi Ramazan Bayramı (2. Gün)

01 Nisan 2025 Salı Ramazan Bayramı (3. Gün)

Arefe günü kargolar açık mı, çalışıyor mu? 29 Mart 2025 Cumartesi Arefe Günü Yurtiçi, MNG, PTT, Aras Kargo çalışma bilgisi
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