Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Yeni Arefe Günü mesajları 2024: En güzel, farklı, kısa, uzun ve resimli Kurban Bayramı Arefe Günü mesajları ve sözleri seçenekleri
Giriş Tarihi: 14.06.2024 17:15 Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 17:15

Yeni Arefe Günü mesajları 2024: En güzel, farklı, kısa, uzun ve resimli Kurban Bayramı Arefe Günü mesajları ve sözleri seçenekleri

Arefe günü mesajları resimli ve yazılı seçenekleri ile araştırılmaya başlandı. Bu yıl Kurban Bayramı Arefesi 15 Haziran Cumartesi gününe denk geliyor. İslam alemi için büyük önem arz eden bu mübarek günde yapılan ibadet ve hayırların misli ile karşılık bulacağına inanılıyor. Sevdiklerinin yanında olduğunu hissettirmek isteyenler ise en güzel Arefe mesajları ve sözleri paylaşımları yapıyor. Bayramı muştulayan bu günün önemini vurgulayan Arefe günü sözleri sabah.com.tr'de derlendi. İşte en güzel, farklı, kısa, uzun, yeni, ve resimli Kurban Bayramı Arefe günü mesajları 2024 ve dini sözleri...

Yeni Arefe Günü mesajları 2024: En güzel, farklı, kısa, uzun ve resimli Kurban Bayramı Arefe Günü mesajları ve sözleri seçenekleri

Arefe günü mesajları resimli galerisi sosyal medyada paylaşılmak üzere araştırılıyor. İslam alemi, yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı'na kavuşmanın huzurunu yaşıyor. Kurban Bayramı öncesi ise arefe günü idrak ediliyor. Önemi hadisler ile ifade edilen bu özel günü eş, dost, akraba ve sevdikleri ile kutlamak isteyenler Arefe günü mesajları ve sözleri araştırmalarına başlandı. Biz de sabah.com.tr olarak sizler için birbirinden güzel, farklı, kısa, uzun, yeni, ve resimli Arefe günü kutlama mesajları ve sözleri seçeneklerini derledik.

Yeni Arefe Günü mesajları 2024: En güzel, farklı, kısa, uzun ve resimli Kurban Bayramı Arefe Günü mesajları ve sözleri seçenekleri

AREFE GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2024!

İslam alemi, bayramı müjdeleyen Arefe Günü mesajları ve sözleri seçeneklerini sosyal medya platformları üzerinden paylaşmaya başladı.

Müslümanlar tarafından coşku ve heyecan eşliğinde kutlanan Arefe Günü, bu günün anlamı ve önemini vurgulayan mesajlar ve sözlerle değer kazanacak. İşte birbirinden güzel ve yeni resimli 2024 Arefe günü mesajları ve sözleri…

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yeni Arefe Günü mesajları 2024: En güzel, farklı, kısa, uzun ve resimli Kurban Bayramı Arefe Günü mesajları ve sözleri seçenekleri

AREFE GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2024 YAYINDA!

Sevdiklerinizle birlikte unutulmaz bir bayram yaşamanız dileklerimle. Arefe gününüzü ve şimdiden bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.

Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın. Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Arefe gününüz kutlu olsun.

Sizlere en güzel ve coşkulu olan bayramları müjdeleyen bugünde en güzel bayramlara erişebilmeniz duasıyla. Arefe gününüz kutlu olsun.

Yeni Arefe Günü mesajları 2024: En güzel, farklı, kısa, uzun ve resimli Kurban Bayramı Arefe Günü mesajları ve sözleri seçenekleri

Ebu Hureyre (Allah Ondan razı olsun)'den rivayet edildiğine göre Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu:"Allah'ın cehennemden en fazla kulunu âzâd ettiği gün Arefe günüdür."(Müslim, Hac, 436)

Allah'tan Arefe günü orucunun öncesindeki ve sonrasındaki sene(nin günahlarına) keffaret olmasını umarım." (Muslim)

Bir avuç dua, sıcak bir mesaj, bir kucak sevgi, kapatır mesafeleri birleştirir gönülleri kalbiniz nur, haneniz huzur dolsun. Arefe Gününüz Kutlu Olsun.

Yeni Arefe Günü mesajları 2024: En güzel, farklı, kısa, uzun ve resimli Kurban Bayramı Arefe Günü mesajları ve sözleri seçenekleri

EN GÜZEL AREFE GÜNÜ MESAJLARI 2024

"Her kim Allah (Celle Celâluhû) rızâsı niyetiyle Arefe gününde sadaka verirse, Allah Te'âlâ o kişiden bunu kabul eder ve bu, sene boyunca veremediği bütün sadakaların sevabına yetişmiş olur." (Hakimü't-Tirmizî, Esrâru'l-Hac.)

Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli arefe dileğiyle.

Bayramı muştulayan arife günü ne güzel gündür. Arife günümüz mübarek olsun.

SON DAKİKA