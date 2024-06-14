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Yeni Arefe Günü mesajları 2024: En güzel, farklı, kısa, uzun ve resimli Kurban Bayramı Arefe Günü mesajları ve sözleri seçenekleri
Giriş Tarihi: 14.06.2024 17:15
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024
17:15
Arefe günü mesajları resimli ve yazılı seçenekleri ile araştırılmaya başlandı. Bu yıl Kurban Bayramı Arefesi 15 Haziran Cumartesi gününe denk geliyor. İslam alemi için büyük önem arz eden bu mübarek günde yapılan ibadet ve hayırların misli ile karşılık bulacağına inanılıyor. Sevdiklerinin yanında olduğunu hissettirmek isteyenler ise en güzel Arefe mesajları ve sözleri paylaşımları yapıyor. Bayramı muştulayan bu günün önemini vurgulayan Arefe günü sözleri sabah.com.tr'de derlendi. İşte en güzel, farklı, kısa, uzun, yeni, ve resimli Kurban Bayramı Arefe günü mesajları 2024 ve dini sözleri...