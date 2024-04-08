AREFE GÜNÜ MESAJLARI RESİMLİ | En güzel, dualı, ayetli, hadisli birbirinden farklı Arefe günü mesajları ve sözleri 2024

AREFE GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2024 YAYINDA!

Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın. Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Arefe gününüz kutlu olsun.

Sizlere en güzel ve coşkulu olan bayramları müjdeleyen bugünde en güzel bayramlara erişebilmeniz duasıyla. Arefe gününüz kutlu olsun.

Bir avuç dua, sıcak bir mesaj, bir kucak sevgi, kapatır mesafeleri birleştirir gönülleri kalbiniz nur, haneniz huzur dolsun. Arefe Gününüz Kutlu Olsun.