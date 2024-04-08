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Haberler Yaşam AREFE GÜNÜ MESAJLARI RESİMLİ | En güzel, dualı, ayetli, hadisli birbirinden farklı Arefe günü mesajları ve sözleri 2024
Giriş Tarihi: 08.04.2024 08:27 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 08:27

AREFE GÜNÜ MESAJLARI RESİMLİ | En güzel, dualı, ayetli, hadisli birbirinden farklı Arefe günü mesajları ve sözleri 2024

Mübarek Ramazan ayının sonlarına doğru geliyoruz. Milyonlarca Müslüman Ramazan'ın bitişiyle birlikte bayram mutluluğunu yaşayacak. Bayramı müjdeleyen arefe gününde son kez oruç tutacak olan Müslümanlar, sevdikleri ile paylaşmak için 'Arefe günü mesajları ve sözleri' araştırması yapıyor. Bizler de 'En güzel, anlamlı, dualı ve hadisli Arefe günü sözleri 2024' sizler için derledik. İşte en güzel, dualı, kısa-uzun ve resimli Ramazan Bayramı Arefe günü mesajları 2024 ve dini sözleri...

AREFE GÜNÜ MESAJLARI RESİMLİ | En güzel, dualı, ayetli, hadisli birbirinden farklı Arefe günü mesajları ve sözleri 2024

Mübarek Ramazan ayını ibadetlerle geçiren milyonlarca Müslüman bayram heyecanını yaşamaya başladı. İslam alemi, arefe günü ile birlikte son kez bayram öncesi son orucunu tutacak. Önemi hadisler ile ifade edilen Arefe günü mesajları ve sözleri bu özel günü eş, dost, akraba ve sevdikleri ile kutlamak isteyenler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte en güzel, dualı, ayetli ve hadisli Arefe günü mesajları ve sözleri 2024…

AREFE GÜNÜ MESAJLARI RESİMLİ | En güzel, dualı, ayetli, hadisli birbirinden farklı Arefe günü mesajları ve sözleri 2024

AREFE GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2024

İslam alemi, Arefe Günü mesajları ve sözleri seçeneklerini sosyal medya platformları üzerinden paylaşmaya başladı. Müslümanlar tarafından coşku ve heyecan eşliğinde kutlanacak olan Arefe Günü, mesajlar ve sözlerle değer kazanacak. İşte birbirinden güzel ve yeni resimli 2024 Arefe günü mesajları ve sözleri…

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AREFE GÜNÜ MESAJLARI RESİMLİ | En güzel, dualı, ayetli, hadisli birbirinden farklı Arefe günü mesajları ve sözleri 2024

AREFE GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2024 YAYINDA!

Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın. Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Arefe gününüz kutlu olsun.

Sizlere en güzel ve coşkulu olan bayramları müjdeleyen bugünde en güzel bayramlara erişebilmeniz duasıyla. Arefe gününüz kutlu olsun.

Bir avuç dua, sıcak bir mesaj, bir kucak sevgi, kapatır mesafeleri birleştirir gönülleri kalbiniz nur, haneniz huzur dolsun. Arefe Gününüz Kutlu Olsun.

AREFE GÜNÜ MESAJLARI RESİMLİ | En güzel, dualı, ayetli, hadisli birbirinden farklı Arefe günü mesajları ve sözleri 2024

Cuma da Arefe de bizim için birer bayramdır.

Sevdiklerimiz hep yanımızda olsun, yüzümüz ve gülümüz hiç solmasın. Yüreğimize damla damla umut, günlerimize bin tatlı mutluluk dolsun. Arefe günümüz mübarek olsun.

Sevdiklerinizle birlikte unutulmaz bir bayram yaşamanız dileklerimle. Arefe gününüzü ve şimdiden bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.

AREFE GÜNÜ MESAJLARI RESİMLİ | En güzel, dualı, ayetli, hadisli birbirinden farklı Arefe günü mesajları ve sözleri 2024

EN GÜZEL AREFE GÜNÜ MESAJLARI 2024

Ebu Hureyre (Allah Ondan razı olsun)'den rivayet edildiğine göre Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu:"Allah'ın cehennemden en fazla kulunu âzâd ettiği gün Arefe günüdür."(Müslim, Hac, 436)

"Her kim Allah (Celle Celâluhû) rızâsı niyetiyle Arefe gününde sadaka verirse, Allah Te'âlâ o kişiden bunu kabul eder ve bu, sene boyunca veremediği bütün sadakaların sevabına yetişmiş olur." (Hakimü't-Tirmizî, Esrâru'l-Hac.)

Allah'tan Arefe günü orucunun öncesindeki ve sonrasındaki sene(nin günahlarına) keffaret olmasını umarım." (Muslim)

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