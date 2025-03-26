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AREFE GÜNÜ NE ZAMAN? 2025 resmi tatiller takvim belli oldu! Arefe günü resmi tatil mi, yarım gün mü?
Giriş Tarihi: 26.03.2025 13:39
Güncelleme Tarihi: 26.03.2025
13:40
AREFE GÜNÜ NE ZAMAN? 2025 resmi tatiller takvim belli oldu! Arefe günü resmi tatil mi, yarım gün mü?
Ramazan ayının bitmesine sayılı gün kala gözler bayramın habercisi olan arefe gününe çevrildi. Müslümanlar için duaların kabul olduğu bu gece Ramazan ayının son günü olacak. Bu gecede hem son oruç tutulacak hem de bayram öncesi son hazırlıklar yapılacak. Peki, Arefe günü tatil mi, yarım gün mü? İşte, 2025 resmi tatil günleri…