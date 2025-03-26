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Haberler Yaşam AREFE GÜNÜ NE ZAMAN? 2025 resmi tatiller takvim belli oldu! Arefe günü resmi tatil mi, yarım gün mü?
Giriş Tarihi: 26.03.2025 13:39 Güncelleme Tarihi: 26.03.2025 13:40

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN? 2025 resmi tatiller takvim belli oldu! Arefe günü resmi tatil mi, yarım gün mü?

Ramazan ayının bitmesine sayılı gün kala gözler bayramın habercisi olan arefe gününe çevrildi. Müslümanlar için duaların kabul olduğu bu gece Ramazan ayının son günü olacak. Bu gecede hem son oruç tutulacak hem de bayram öncesi son hazırlıklar yapılacak. Peki, Arefe günü tatil mi, yarım gün mü? İşte, 2025 resmi tatil günleri…

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN? 2025 resmi tatiller takvim belli oldu! Arefe günü resmi tatil mi, yarım gün mü?

Ramazan Bayramı arefesine kısa bir süre kaldı. Bu günü değerlendirmek isteyen kişiler tatil mi, yarım gün mü sorularına yanıt aramaya başladı. 30 Mart Pazar günü idrak edilecek olan Ramazan Bayramı öncesinde, kamu kurumlarının çalışma takvimi gündeme geldi. Peki, arefe günü tatil mi, yarım gün mü? Bayram arefesi ne zaman? İşte 2025 resmi tatil günleri.

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN? 2025 resmi tatiller takvim belli oldu! Arefe günü resmi tatil mi, yarım gün mü?

AREFE GÜNÜ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

1 Mart'ta başlayan Ramazan ayı toplam bir ay sürecek ve ardından bayram arefesi ve bayram günleri idrak edilecek.

Bu sene Ramazan Bayramı arefe günü 29 Mart 2025 Cumartesi günü yaşanacak.

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AREFE GÜNÜ NE ZAMAN? 2025 resmi tatiller takvim belli oldu! Arefe günü resmi tatil mi, yarım gün mü?

AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Ramazan Bayramı tatili, arefe günü ile birlikte toplamda 3,5 gün sürecek. Arife gününün yarım gün tatil olması sebebiyle bayram tatili Cumartesi öğleden sonra başlayacak ve Salı günü sona erecek. Bu sene bayramın hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle tatil süresi uzatılmayacak.

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN? 2025 resmi tatiller takvim belli oldu! Arefe günü resmi tatil mi, yarım gün mü?

2025 RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ

2025 yılında Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan Salı günü sona erecek.

İşte bayram günleri:

Arefe Günü: 29 Mart 2025 Cumartesi (Yarım Gün)

Bayramın 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar

Bayramın 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi

Bayramın 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN? 2025 resmi tatiller takvim belli oldu! Arefe günü resmi tatil mi, yarım gün mü?