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Arefe Günü resmi tatil mi, yarım gün mü? 2025 resmi tatiller takvim belli oldu! Arefe günü ne zaman?
Giriş Tarihi: 27.03.2025 14:28
Güncelleme Tarihi: 27.03.2025
14:28
Arefe Günü resmi tatil mi, yarım gün mü? 2025 resmi tatiller takvim belli oldu! Arefe günü ne zaman?
Ramazan ayının bitmesine sayılı gün kala gözler bayramın habercisi olan arefe gününe çevrildi. Müslümanlar için duaların kabul olduğu bu gece Ramazan ayının son günü olacak. Bu gecede hem son oruç tutulacak hem de bayram öncesi son hazırlıklar yapılacak. Peki, Arefe günü tatil mi, yarım gün mü? İşte, 2025 resmi tatil günleri…