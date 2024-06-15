Arefe günü BUGÜN ve Bayramda marketler açık mı? BİM, A101, ŞOK Çalışma Saatleri 15-16 Haziran 2024!

Kurban bayramı bu yıl 15 Haziran arife günü başlayacak. 9 gün sürecek olan bayram tatilinde market zincirleri çalışmaya devam edecek ancak çalışma saatleri nasıl olacak merak konusu. Peki, Kurban bayramında marketler açık mı, saat kaça kadar açık? İşte, Kurban bayramında marketlerin çalışma saatleri!