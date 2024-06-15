Haberler
Yaşam
Arefe günü BUGÜN ve Bayramda marketler açık mı? BİM, A101, ŞOK Çalışma Saatleri 15-16 Haziran 2024!
Giriş Tarihi: 15.06.2024 07:51
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024
07:51
Kurban bayramı arifesinde bayram tatilinde açık ve kapalı olan yerler gündeme geliyor. Bu yerler arasında temel ihtiyaçlar için oldukça önemli olan marketler de yer alıyor. Bayram zamanlarında çalışma saatleri farklılık gösteren market zincirleri için Kurban bayramında açık mı kapalı mı olacak sorusu yanıt arıyor. Peki, Bayramda marketler açık mı, saat kaça kadar açık? İşte, BİM, A101, ŞOK çalışma saatleri!