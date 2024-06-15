Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Arefe günü BUGÜN ve Bayramda marketler açık mı? BİM, A101, ŞOK Çalışma Saatleri 15-16 Haziran 2024!
Giriş Tarihi: 15.06.2024 07:51 Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 07:51

Arefe günü BUGÜN ve Bayramda marketler açık mı? BİM, A101, ŞOK Çalışma Saatleri 15-16 Haziran 2024!

Kurban bayramı arifesinde bayram tatilinde açık ve kapalı olan yerler gündeme geliyor. Bu yerler arasında temel ihtiyaçlar için oldukça önemli olan marketler de yer alıyor. Bayram zamanlarında çalışma saatleri farklılık gösteren market zincirleri için Kurban bayramında açık mı kapalı mı olacak sorusu yanıt arıyor. Peki, Bayramda marketler açık mı, saat kaça kadar açık? İşte, BİM, A101, ŞOK çalışma saatleri!

Arefe günü BUGÜN ve Bayramda marketler açık mı? BİM, A101, ŞOK Çalışma Saatleri 15-16 Haziran 2024!

Kurban bayramı bu yıl 15 Haziran arife günü başlayacak. 9 gün sürecek olan bayram tatilinde market zincirleri çalışmaya devam edecek ancak çalışma saatleri nasıl olacak merak konusu. Peki, Kurban bayramında marketler açık mı, saat kaça kadar açık? İşte, Kurban bayramında marketlerin çalışma saatleri!

Arefe günü BUGÜN ve Bayramda marketler açık mı? BİM, A101, ŞOK Çalışma Saatleri 15-16 Haziran 2024!

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK OLACAK MI?

Bayram süresince marketlerin çalışma saatleri kurumlara göre farklılık gösterebiliyor.

.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Arefe günü BUGÜN ve Bayramda marketler açık mı? BİM, A101, ŞOK Çalışma Saatleri 15-16 Haziran 2024!

AREFE GÜNÜ MARKETLER AÇIK OLACAK MI?

Bu yıl 15 Haziran Cumartesi Arefe günü marketler açık olacak. Tüm marketler kendi açılış ve kapanış saatlerinde faaliyette olacak.

Arefe günü BUGÜN ve Bayramda marketler açık mı? BİM, A101, ŞOK Çalışma Saatleri 15-16 Haziran 2024!

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?

Kurban Bayramı bu sene 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek. Bu kapsamda marketlerin çalışma saatleri de araştırılıyor.

Geçtiğimiz yıllar dikkate alındığında zincir marketler Kurban Bayramı'nın 1. günü kapalı olurken 2. ve 3. günü çalışmaya devam etmişti. Bu yılki çalışma saatleri için söz konusu marketin müşteri hizmetlerinden net bilgi alınabilir.

Arefe günü BUGÜN ve Bayramda marketler açık mı? BİM, A101, ŞOK Çalışma Saatleri 15-16 Haziran 2024!

BİM BAYRAMDA AÇIK OLACAK MI?

BİM marketler zinciri haftanın 7 günü boyunca 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

SON DAKİKA