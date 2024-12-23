Aret Sahakyan kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef konuğu şef Aret Sahakyan’ın hayatı ve kariyeri

Önce çırak, sonra usta derken bir daha mutfaktan çıkmaz. Ama birkaç yıl sonra eşinden ayrılınca işinden de ayrılmış olur.

O yıllarda Cities adlı restoranını açan Sahir Erozan'ın teklifiyle iki yıl kadar Cities'de çalışır. Sonra ayrılarak Culinary Instutete of America'da kurslara katılır.