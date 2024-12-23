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Haberler Yaşam Aret Sahakyan kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef konuğu şef Aret Sahakyan'ın hayatı ve kariyeri
Giriş Tarihi: 23.12.2024 12:22 Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 12:22

Aret Sahakyan kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef konuğu şef Aret Sahakyan'ın hayatı ve kariyeri

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de final heyecanı için ceketler giyilmeye başlandı. İkinci ceketi almak adına kıyasıya mücadele eden 5 yarışmacının mücadelesinde özel bir şefin sunduğu yemek olacak. Yeni bölümle birlikte gündeme gelen Şef Aret Sahakyan'ın hayatı, kariyeri ve restoranı gibi bilgiler programın sıkı takipçileri tarafından mercek altına alındı. Aret Sahakyan kimdir sorusuna yanıt arayanlar arama motorlarına yöneldi. Peki; Aret Sahakyan nereli ve kaç yaşında? İşte hakkında merak edilenler...

Aret Sahakyan kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef konuğu şef Aret Sahakyan’ın hayatı ve kariyeri

Şef Aref Sahakyan'ın haytaı, biyografisi vekariyeri TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin 23 Aralık tarihli bölümü ile gündeme geldi. Gastronomi dünyasında sayısız başarılara imza atan ünlü şef bu akşam yayınlanacak olan MasterChef böllümüne konuk olacak. Peki; Aret Sahakyan nereli ve kaç yaşında? İşte, ayrıntılar...

Aret Sahakyan kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef konuğu şef Aret Sahakyan’ın hayatı ve kariyeri

MASTERCHEF'TE BU AKŞAMIN ÖZEL KONUĞU: ARET SAHAKYAN

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de adım adım final yolculuğu devam ediyor. Sona kalan 6 yarışmacı ceket mücadelesi verirken her ceket için bir şefin özel yemeğinin mücadelesi veriliyor. 23 Aralık Pazartesi akşamının konuğu ise Michelin yıldızlı restoranı ile tanınan Aret Sahakyan oldu.

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Aret Sahakyan kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef konuğu şef Aret Sahakyan’ın hayatı ve kariyeri

ARET SAHAKYAN KİMDİR?
Aret Sahakyan 1977 yılında liseyi bitirince üniversite eğitimi için Amerika'ya gider. Washington'da işletme okurken kendisi gibi İstanbul'dan gelen Sahir Erozan'la tanışır, arkadaş olurlar. Aret okul bitince babasının restoranı olan İtalyan bir kızla evlenir ve orada çalışmaya başlar.

Aret Sahakyan kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef konuğu şef Aret Sahakyan’ın hayatı ve kariyeri

Önce çırak, sonra usta derken bir daha mutfaktan çıkmaz. Ama birkaç yıl sonra eşinden ayrılınca işinden de ayrılmış olur.
O yıllarda Cities adlı restoranını açan Sahir Erozan'ın teklifiyle iki yıl kadar Cities'de çalışır. Sonra ayrılarak Culinary Instutete of America'da kurslara katılır.

Aret Sahakyan kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef konuğu şef Aret Sahakyan’ın hayatı ve kariyeri

Ardından Francesco Ricchi, Jean- Louis Palladin gibi Michelin yıldızlı şeflerle çalışır.Birkaç yıl sonra tekrar Cities'e döner ve o günden itibaren de Erozan'ın her projesinde beraber olurlar.Suan Maca kizi nda Exc.Chef olarak gorevine devam etmektedir.

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