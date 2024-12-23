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Aret Sahakyan kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef konuğu şef Aret Sahakyan'ın hayatı ve kariyeri
Giriş Tarihi: 23.12.2024 12:22
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024
12:22
Aret Sahakyan kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef konuğu şef Aret Sahakyan'ın hayatı ve kariyeri
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de final heyecanı için ceketler giyilmeye başlandı. İkinci ceketi almak adına kıyasıya mücadele eden 5 yarışmacının mücadelesinde özel bir şefin sunduğu yemek olacak. Yeni bölümle birlikte gündeme gelen Şef Aret Sahakyan'ın hayatı, kariyeri ve restoranı gibi bilgiler programın sıkı takipçileri tarafından mercek altına alındı. Aret Sahakyan kimdir sorusuna yanıt arayanlar arama motorlarına yöneldi. Peki; Aret Sahakyan nereli ve kaç yaşında? İşte hakkında merak edilenler...