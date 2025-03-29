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Arife günü bugün toplu taşıma ücretsiz mi? İETT, Marmaray, metro, metrobüs... Bayramda toplu taşıma kaç gün ücretsiz?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 07:24
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025
07:24
Arife günü bugün toplu taşıma ücretsiz mi? İETT, Marmaray, metro, metrobüs... Bayramda toplu taşıma kaç gün ücretsiz?
Ramazan Bayramı'nda toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağına dair sorular yanıt buldu. Başkan Erdoğan'ın açıklamasıyla bayram tatilinin 9 güne çıkarılması sonrası, Resmi Gazete'de toplu taşıma ücret tarifesi açıklandı. 29 Mart Arefe günü ve bayramda toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyordu. Peki, Arefe günü ve bayramda toplu taşıma (İETT, Marmaray, metro, metrobüs) ücretsiz mi olacak, bayramda toplu taşıma kaç gün sürecek?