Arife günü bugün toplu taşıma ücretsiz mi? İETT, Marmaray, metro, metrobüs... Bayramda toplu taşıma kaç gün ücretsiz?

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, bu gece yarısından çarşamba günü saat 07.00'a kadar köprü ve otoyollar ücretsiz oldu. Öte yandan toplu taşıma ile ilgili yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı;

30 Mart 2025 Pazar günü saat 00:00'dan (Cumartesi gününü Pazar gününe bağlayan gece) başlayarak 1 Nisan 2025 Salı günü saat 24:00'a kadar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden yararlananlar, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.