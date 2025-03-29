Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Arife günü bugün toplu taşıma ücretsiz mi? İETT, Marmaray, metro, metrobüs... Bayramda toplu taşıma kaç gün ücretsiz?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 07:24 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 07:24

Arife günü bugün toplu taşıma ücretsiz mi? İETT, Marmaray, metro, metrobüs... Bayramda toplu taşıma kaç gün ücretsiz?

Ramazan Bayramı'nda toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağına dair sorular yanıt buldu. Başkan Erdoğan'ın açıklamasıyla bayram tatilinin 9 güne çıkarılması sonrası, Resmi Gazete'de toplu taşıma ücret tarifesi açıklandı. 29 Mart Arefe günü ve bayramda toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyordu. Peki, Arefe günü ve bayramda toplu taşıma (İETT, Marmaray, metro, metrobüs) ücretsiz mi olacak, bayramda toplu taşıma kaç gün sürecek?

Arife günü bugün toplu taşıma ücretsiz mi? İETT, Marmaray, metro, metrobüs... Bayramda toplu taşıma kaç gün ücretsiz?

Ramazan Bayramı'nda otobüs, Marmaray, metro ve tramvay gibi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı, bayrama yaklaşırken en çok merak edilen konulardan biri oldu. 9 günlük bayram tatilinde toplu taşıma kullanacak vatandaşlar, bu süreci dikkatle takip ediyor. Peki, Kurban Bayramı'nda toplu taşıma araçları ücretsiz olacak mı?

Arife günü bugün toplu taşıma ücretsiz mi? İETT, Marmaray, metro, metrobüs... Bayramda toplu taşıma kaç gün ücretsiz?

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, bu gece yarısından çarşamba günü saat 07.00'a kadar köprü ve otoyollar ücretsiz oldu. Öte yandan toplu taşıma ile ilgili yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı;

30 Mart 2025 Pazar günü saat 00:00'dan (Cumartesi gününü Pazar gününe bağlayan gece) başlayarak 1 Nisan 2025 Salı günü saat 24:00'a kadar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden yararlananlar, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Arife günü bugün toplu taşıma ücretsiz mi? İETT, Marmaray, metro, metrobüs... Bayramda toplu taşıma kaç gün ücretsiz?

BAYRAMDA İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İETT'den yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı'nda kişiselleştirilmiş İstanbulkart'la ücretsiz seyahat edilebileceği yer aldı.

Arife günü bugün toplu taşıma ücretsiz mi? İETT, Marmaray, metro, metrobüs... Bayramda toplu taşıma kaç gün ücretsiz?

BAYRAMDA ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Ankara'da Ramazan Bayramı süresince EGO otobüsleri, metro ve ANKARAY ücretsiz olarak hizmet verecek.

Arife günü bugün toplu taşıma ücretsiz mi? İETT, Marmaray, metro, metrobüs... Bayramda toplu taşıma kaç gün ücretsiz?

BAYRAMDA İZMİR TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İzmir'de bayram boyunca İZBAN ücretsiz uaşım sağlayacakken diğer ulaşım araçları yüzde 50 indirimli hizmet verecek.