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Haberler Yaşam Arka Sokaklar 673. bölüm fragmanı izle | “Mesut yuvaya dönüyor!” Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı paylaşıldı!
Giriş Tarihi: 27.04.2024 06:13 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 06:13

Arka Sokaklar 673. bölüm fragmanı izle | “Mesut yuvaya dönüyor!” Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı paylaşıldı!

Arka Sokaklar 673. Bölüm fragmanı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Kanal D'nin uzun soluklu polisiye dizisi Arka Sokaklar son olarak 665. bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerinde Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Özlem Çınar'ın yer aldığı dizinin son bölümünde; Mesut'un ekibe geri dönüşü izleyicileri ekrana kilitledi. Peki; Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, Arka Sokaklar 673. bölüm fragmanı izle linki…

Arka Sokaklar 673. bölüm fragmanı izle | “Mesut yuvaya dönüyor!” Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı paylaşıldı!

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak sorularının yanıtları için sorgulamalar başladı. Kanal D ekranlarının Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Özlem Çınar gibi isimleri başrolde buluşturduğu polisiye dizisi Arka Sokaklar son olarak 672. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Son bölümde yaşananlar sonrası gelecek hafta neler olacağı merak konusu oldu. İşte Arka Sokaklar 673. bölüm fragmanı izle

Arka Sokaklar 673. bölüm fragmanı izle | “Mesut yuvaya dönüyor!” Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı paylaşıldı!

ARKA SOKAKLAR 673. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Aşağıdaki linkten yeni bölüm fragmanına ulaşabilirsiniz:

https://www.youtube.com/watch?v=fEYyyhMPlm8

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Arka Sokaklar 673. bölüm fragmanı izle | “Mesut yuvaya dönüyor!” Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı paylaşıldı!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE

Arka Sokaklar dizisi 27 Nisan Cuma günü 672. bölümüyle yayınlandı. Dizinin son bölümünü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/arka-sokaklar/bolumler/arka-sokaklar-son-bolum

Arka Sokaklar 673. bölüm fragmanı izle | “Mesut yuvaya dönüyor!” Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı paylaşıldı!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM ÖZETİ

Rıza Baba ve ekibi mit elemanları eşliğinde götürüldükleri yerde farklı deneyimler edinecektir.

Ağır yaralı bir şekilde hastaneye getirilen Kurtuluş Baki'yi kurtarmak için Dr. Alpay başta olmak üzere tüm sağlık çalışanları seferber olur.

Arka Sokaklar 673. bölüm fragmanı izle | “Mesut yuvaya dönüyor!” Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı paylaşıldı!

Eşi Selman'dan ayrılan Nur, hala onun şiddetine uğramaktadır. Şans oyunu satıcısı Zeki Nur'a yardım etmek için kolları sıvar.

İpek'in bilgi yarışmasına okul arkadaşı Atlas'la çalışması Haydarberk'i çileden çıkaracaktır.

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