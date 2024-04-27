Haberler
Yaşam
Arka Sokaklar 673. bölüm fragmanı izle | “Mesut yuvaya dönüyor!” Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı paylaşıldı!
Giriş Tarihi: 27.04.2024 06:13
Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
06:13
Arka Sokaklar 673. bölüm fragmanı izle | “Mesut yuvaya dönüyor!” Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı paylaşıldı!
Arka Sokaklar 673. Bölüm fragmanı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Kanal D'nin uzun soluklu polisiye dizisi Arka Sokaklar son olarak 665. bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerinde Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Özlem Çınar'ın yer aldığı dizinin son bölümünde; Mesut'un ekibe geri dönüşü izleyicileri ekrana kilitledi. Peki; Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, Arka Sokaklar 673. bölüm fragmanı izle linki…