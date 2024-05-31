Arka Sokaklar 677. Bölüm izle! Kanal D Arka Sokaklar son bölüm full izle ekranı

Arka Sokaklar 677. Bölüm izle Kanal D dizi ekranında takip ediliyor! D Media imzalı dizinin 28 Mayıs tarihli bölümünde de aksiyon dolu, heyecanı yüksek sahneler yer alıyor. Polisiye türündeki yapımın yeni bölümünde Selin Mesut'tan ayrılmaya karar verir. Ama Mesut'un bu işe rızası yoktur. Öte yandan Ebru oğluyla Amerika'ya yerleşmek ister. Ama Hakan'ın açtığı babalık davası buna engel olur. İşte, Kanal D ile Arka Sokaklar son bölüm izle full HD ve tek parça linki…