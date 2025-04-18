ARKA SOKAKLAR 790. BÖLÜM İZLE: Kanal D canlı yayın ile Arka Sokaklar son bölüm izle tek parça, full HD

ARKA SOKAKLAR GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Üç yıl önce evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan genç Cenk'in annesi oğlunu bulması için Rıza Baba'dan yardım ister. Bu dosyayla ilgilenen ekibimiz çok çarpıcı gerçeklerle yüzleşir ve İstanbul'un en tehlikeli mafya babalarından olan Serdar Bulut'a ulaşır.