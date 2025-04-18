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Giriş Tarihi: 18.04.2025 18:06 Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 18:06

ARKA SOKAKLAR 790. BÖLÜM İZLE: Kanal D canlı yayın ile Arka Sokaklar son bölüm izle tek parça, full HD

Kanal D'nin uzun soluklu polisiye dizisi Arka Sokaklar, 19. sezonuyla izleyicilerini yine aksiyon dolu bir dünyaya davet ediyor. Rıza Baba ve ekibini yepyeni ve soluksuz maceralar bekliyor. Arka Sokaklar son bölüm izle ekranı ile gündemde. İşte, Kanal D dizi ekranı ile Arka Sokaklar 790. bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz...

ARKA SOKAKLAR 790. BÖLÜM İZLE: Kanal D canlı yayın ile Arka Sokaklar son bölüm izle tek parça, full HD

Arka Sokaklar 790. bölüm izle Kanal D ekranlarına yerini alıyor. Bu hafta da Rıza Baba ve ekibinin karşılaştığı yeni zorluklarla heyecan dolu anlar yaşanacak. Arka Sokaklar son bölüm izle seçenekleriyle gündemdeki yerini koruyor. İşte, Kanal D ile Arka Sokaklar 790. bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz...

ARKA SOKAKLAR 790. BÖLÜM İZLE: Kanal D canlı yayın ile Arka Sokaklar son bölüm izle tek parça, full HD

ARKA SOKAKLAR 790. BÖLÜM İZLE

Arka Sokalar bu hafta 790. bölümü ile ekrana geliyor.

18 Nisan 2025 tarihli yeni bölümü izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/arka-sokaklar/bolumler

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ARKA SOKAKLAR 790. BÖLÜM İZLE: Kanal D canlı yayın ile Arka Sokaklar son bölüm izle tek parça, full HD

ARKA SOKAKLAR GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Üç yıl önce evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan genç Cenk'in annesi oğlunu bulması için Rıza Baba'dan yardım ister. Bu dosyayla ilgilenen ekibimiz çok çarpıcı gerçeklerle yüzleşir ve İstanbul'un en tehlikeli mafya babalarından olan Serdar Bulut'a ulaşır.

ARKA SOKAKLAR 790. BÖLÜM İZLE: Kanal D canlı yayın ile Arka Sokaklar son bölüm izle tek parça, full HD

Metin hayatına yeni giren Betül'le çok mutludur. Ancak Betül'ün eski eşinin Serdar Bulut'un oğlu olması kopacak büyük fırtınanın temellerini ekmiştir.