ARKA SOKAKLAR 791. BÖLÜM FRAGMANI: Kanal D ile Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?

Arka Sokaklar, her hafta Cuma akşamı Kanal D ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. Dizinin 791. bölüm fragmanının ne zaman yayımlandığını ve gelecek bölümde hangi heyecan verici gelişmelerin yaşanacağı merak ediliyor. Peki; Kanal D ile Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?