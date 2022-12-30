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Haberler Yaşam Arka Sokaklar bu akşam var mı yok mu, neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 30 Aralık 2022 Kanal D yayın akışı
Giriş Tarihi: 30.12.2022 15:35 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022 15:35

Arka Sokaklar bu akşam var mı yok mu, neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 30 Aralık 2022 Kanal D yayın akışı

Arka Sokaklar bu akşam var mı yok mu soruları bugün de yanıt aramaya başladı. Başrollerinde Zafer Ergin, Oya Okar, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu gibi isimlerin yer aldığı Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, bir süredir ekranlarda yer almıyor. Cuma akşamları izleyici karşısına çıkan fenomen yapımın ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Çekimlerine ara verilen dizinin sıkı takipçileri Arka Sokaklar yeni bölüm tarihi için araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Arka Sokaklar bu akşam var mı yok mu, neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, 30 Aralık 2022 Kanal D yayın akışı

Arka Sokaklar bu akşam var mı yok mu, neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 30 Aralık 2022 Kanal D yayın akışı

Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Arka Sokaklar, 17. sezondur ekran macerasını sürdürüyor. Her Cuma akşamı izleyicisiyle buluşan uzun soluklu polisiye dizinin çekimlerine 45 gün ara verildiği açıklanmıştı. Hal böyleyken dizinin sıkı takipçileri, Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Arka Sokaklar bu akşam var mı yok mu sorusu 30 Aralık 2022 Kanal D yayın akışı ile yanıt buldu. Peki, Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu, neden yok, bitti mi? İşte, 30 Aralık Kanal D yayın akışı ve Arka Sokaklar yeni bölüm tarihi

Arka Sokaklar bu akşam var mı yok mu, neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 30 Aralık 2022 Kanal D yayın akışı

ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

30 Aralık 2022 Cuma tarihli Kanal D yayın akışına göz atan izleyiciler, dizi saatinde farklı bir yapım ile karşılaştı. Bu gelişme sonrası Arka Sokaklar dizisinin akıbeti ile ilgili araştırmalar hız kazandı.

30 Aralık Cuma Kanal D yayın akışına göre, Arka Sokaklar dizisi bu akşam da ekrana gelmeyecek.

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Arka Sokaklar bu akşam var mı yok mu, neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 30 Aralık 2022 Kanal D yayın akışı

ARKA SOKAKLAR NEDEN YOK?

Yapımcı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı sebebi ile Arka Sokaklar dizisinin çekimlerine 45 gün ara verilmişti.

Arka Sokaklar yapım şirketi Erler Film, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kanal D'de 638 bölümdür (17 yıldır) aralıksız yayınlanan Arka Sokaklar dizisi yapımcısı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle 45 gün yayına ara vermiştir. En kısa zamanda ekranlara geri dönecektir."

Bu nedenle uzun süredir ekranlarda olan yapım bu akşam da izleyici karşısında olmayacak.

Arka Sokaklar bu akşam var mı yok mu, neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 30 Aralık 2022 Kanal D yayın akışı

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

En son 18 Kasım Cuma akşamı 638. bölümü ile izleyici karşısına çıkan Arka Sokaklar'ın yeni bölüm tarihi henüz belli olmadı.

Dizinin oyuncularından İlker İnanoğlu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Devam edeceğiz inşallah. Babamın sağlığıyla uğraşıyorduk. Kalça kemiği kırılmıştı. Şimdi eve geçti, sağlık durumu yavaş yavaş iyiye gittiği için devam edeceğiz" dedi.

Dizinin yeni bölümlerinin önümüzdeki haftalarda izleyicilerle buluşması bekleniyor.

Arka Sokaklar bu akşam var mı yok mu, neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 30 Aralık 2022 Kanal D yayın akışı

30 ARALIK KANAL D YAYIN AKIŞI

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Jurassic World (Yabancı Sinema)

22:30 Jurassic World

01:00 O Kız

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