Arka Sokaklar bu akşam var mı yok mu, neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 30 Aralık 2022 Kanal D yayın akışı

Arka Sokaklar bu akşam var mı yok mu soruları bugün de yanıt aramaya başladı. Başrollerinde Zafer Ergin, Oya Okar, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu gibi isimlerin yer aldığı Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, bir süredir ekranlarda yer almıyor. Cuma akşamları izleyici karşısına çıkan fenomen yapımın ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Çekimlerine ara verilen dizinin sıkı takipçileri Arka Sokaklar yeni bölüm tarihi için araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Arka Sokaklar bu akşam var mı yok mu, neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, 30 Aralık 2022 Kanal D yayın akışı…