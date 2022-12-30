Arka Sokaklar bu akşam var mı yok mu, neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 30 Aralık 2022 Kanal D yayın akışı

ARKA SOKAKLAR NEDEN YOK?

Yapımcı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı sebebi ile Arka Sokaklar dizisinin çekimlerine 45 gün ara verilmişti.

Arka Sokaklar yapım şirketi Erler Film, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kanal D'de 638 bölümdür (17 yıldır) aralıksız yayınlanan Arka Sokaklar dizisi yapımcısı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle 45 gün yayına ara vermiştir. En kısa zamanda ekranlara geri dönecektir."

Bu nedenle uzun süredir ekranlarda olan yapım bu akşam da izleyici karşısında olmayacak.