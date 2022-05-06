Arka Sokaklar Esra ölüyor mu? Arka Sokaklar’ın Esra’sı Gaye Gürsel diziden çıkıyor mu, ayrıldı mı?

Arka Sokaklar dizisinin 626.bölümü izleyiciyle buluşurken Esra karakteri dikkat çekiyor. Uzun soluklu dizide Gaye Gürsel'in canlandırdığı karakterin bıçaklanarak hastaneye kaldırıldığı söyleniyor. Esra, bir adam tarafından saldırıya uğruyor. Adam, Esra'yı bıçaklayarak oradan uzaklaşıyor. Dizinin fenomen takipçileri Arka Sokaklar Esra ölüyor mu, neden yok, Arka Sokaklar'ın Esra'sı Gaye Gürsel diziden çıkıyor mu, ayrıldı mı sorusuna yanıt arıyor. Bu akşam yayınlanacak olan bölümde Esra'nın akıbeti belli olacak…