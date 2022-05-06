Arka Sokaklar Esra ölüyor mu? Arka Sokaklar’ın Esra’sı Gaye Gürsel diziden çıkıyor mu, ayrıldı mı?

ARKA SOKAKLAR ESRA ÖLÜYOR MU?

Arka Sokaklar Esra karakterinin ölüp ölmediği bu akşam belli olacak. Karakterin ölüp ölmemesine ilişkin henüz net bir bilgi yok.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Hamile olan Esra bıçaklanarak hastaneye kaldırılıyor!

Esra, bir adam tarafından saldırıya uğruyor. Adam, Esra'yı bıçaklayarak oradan uzaklaşıyor. Bıçaklanan Esra, acilen hastaneye kaldırılıyor ve ameliyata alınıyor. Hamile olduğu için zor bir ameliyat geçiriyor. Dışarıda Hüsnü ve sevenleri ondan gelecek güzel haberi bekliyor; fakat doktor, baş sağlığı diliyor. Hüsnü, Esra'yı bıçaklayan adamın peşine düşüyor ve yakalıyor. Üzerine doğrulttuğu silahla adama Esra'nın eşi olduğunu söylüyor.

Esra mı, karnındaki bebek mi ölüyor? Hüsnü, Esra'nın intikamını alıyor mu?

Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma 20.00'da Kanal D'de!