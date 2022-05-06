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Haberler Yaşam Arka Sokaklar Esra ölüyor mu? Arka Sokaklar’ın Esra’sı Gaye Gürsel diziden çıkıyor mu, ayrıldı mı?
Giriş Tarihi: 06.05.2022 16:03 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022 16:03

Arka Sokaklar Esra ölüyor mu? Arka Sokaklar’ın Esra’sı Gaye Gürsel diziden çıkıyor mu, ayrıldı mı?

Arka Sokaklar dizisinin 626.bölümü izleyiciyle buluşurken Esra karakteri dikkat çekiyor. Uzun soluklu dizide Gaye Gürsel'in canlandırdığı karakterin bıçaklanarak hastaneye kaldırıldığı söyleniyor. Esra, bir adam tarafından saldırıya uğruyor. Adam, Esra'yı bıçaklayarak oradan uzaklaşıyor. Dizinin fenomen takipçileri Arka Sokaklar Esra ölüyor mu, neden yok, Arka Sokaklar'ın Esra'sı Gaye Gürsel diziden çıkıyor mu, ayrıldı mı sorusuna yanıt arıyor. Bu akşam yayınlanacak olan bölümde Esra'nın akıbeti belli olacak…

Arka Sokaklar Esra ölüyor mu? Arka Sokaklar’ın Esra’sı Gaye Gürsel diziden çıkıyor mu, ayrıldı mı?

Kanal D ekranlarında Cuma akşamı yayınlanan Arka Sokaklar yeni bölüm izleyiciyle buluyor. Dizide Esra karakterini Gaye Gürsel canlandırıyor. Yeni bölümde Esra, bir adam tarafından saldırıya uğruyor. Adam, Esra'yı bıçaklayarak oradan uzaklaşıyor. Bıçaklanan Esra, acilen hastaneye kaldırılıyor ve ameliyata alınıyor. Peki Arka Sokaklar Esra ölüyor mu? Arka Sokaklar'ın Esra'sı Gaye Gürsel diziden çıkıyor mu, ayrıldı mı?

Arka Sokaklar Esra ölüyor mu? Arka Sokaklar’ın Esra’sı Gaye Gürsel diziden çıkıyor mu, ayrıldı mı?

ARKA SOKAKLAR ESRA ÖLÜYOR MU?

Arka Sokaklar Esra karakterinin ölüp ölmediği bu akşam belli olacak. Karakterin ölüp ölmemesine ilişkin henüz net bir bilgi yok.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Hamile olan Esra bıçaklanarak hastaneye kaldırılıyor!

Esra, bir adam tarafından saldırıya uğruyor. Adam, Esra'yı bıçaklayarak oradan uzaklaşıyor. Bıçaklanan Esra, acilen hastaneye kaldırılıyor ve ameliyata alınıyor. Hamile olduğu için zor bir ameliyat geçiriyor. Dışarıda Hüsnü ve sevenleri ondan gelecek güzel haberi bekliyor; fakat doktor, baş sağlığı diliyor. Hüsnü, Esra'yı bıçaklayan adamın peşine düşüyor ve yakalıyor. Üzerine doğrulttuğu silahla adama Esra'nın eşi olduğunu söylüyor.

Esra mı, karnındaki bebek mi ölüyor? Hüsnü, Esra'nın intikamını alıyor mu?

Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma 20.00'da Kanal D'de!

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Arka Sokaklar Esra ölüyor mu? Arka Sokaklar’ın Esra’sı Gaye Gürsel diziden çıkıyor mu, ayrıldı mı?

GAYE GÜRSEL KİMDİR?

1980 yılında İzmir'de doğan Gaye Gürsel, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. Eğitimini tamamlamasının ardından Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk dersleri alan Gürsel, 2004 yılında yönetmenliğini Andaç Haznedaroğlu'nun üstlendiği Haziran Gecesi dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştirdi. Asi, Elif, Kurtlar Vadisi Pusu, İşler Güçler gibi birçok dizide rol alan Gaye Gürsel ayrıca Gelecek Uzun Sürer, Bu İşte Bir Yalnızlık Var, Meleklerin Mucizesi, Müthiş Bir Film ve Babası gibi sinema filmlerinde de yer aldı.

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