Arka Sokaklar Rıza Baba diziden ayrılıyor mu? Arka Sokaklar’ın Rıza Babası Zafer Ergin kimdir, kaç yaşında ve nereli?

ARKA SOKAKLAR RIZA BABA DİZİDEN AYRILIYOR MU?



Arka Sokaklar dizisinin son bölüm fragmanında; Zafer Ergin'in canlandırdığı Rıza karakterinin ''Öncelikle ben emekli olmaya karar verdim. Her şeyin bir sonu var hayatta bu ekibinde sonu buraya kadarmış.'' dediği duyuldu. Ancak konu ile ilgili açıklama henüz gelmedi. Dizinin ilerleyen sahnelerinde durumun belli olacağı düşünülüyor.

Arka Sokaklar 608. Bölüm Rıza Baba ekibe seslendi "Bu ekibin yolu buraya kadarmış! Bitti!" | Video