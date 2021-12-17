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Haberler Yaşam Arka Sokaklar Rıza Baba diziden ayrılıyor mu? Arka Sokaklar’ın Rıza Babası Zafer Ergin kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Giriş Tarihi: 17.12.2021 13:50 Güncelleme Tarihi: 17.12.2021 13:50

Arka Sokaklar Rıza Baba diziden ayrılıyor mu? Arka Sokaklar’ın Rıza Babası Zafer Ergin kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Kanal D ekranlarına her hafta Cuma akşamları gelen Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanında Rıza Baba'nın emekliye ayrılma kararı alması ve bu ekibe açıklaması üzerine "Arka Sokaklar Rıza Baba diziden ayrılıyor mu?" sorusunun yanıtını araştırılmaya başlandı. Bu noktada; dizide Rıza Baba'yı canlandıran Zafer Ergin'in diziye veda edip etmeyeceği merak ediliyor. Peki; Arka Sokaklar Rıza Baba diziden ayrılıyor mu? Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Arka Sokaklar Rıza Baba diziden ayrılıyor mu? Arka Sokaklar’ın Rıza Babası Zafer Ergin kimdir, kaç yaşında ve nereli?

"Arka Sokaklar Rıza Baba diziden ayrılıyor mu?" sorusunun yanıtı, 17 Aralık Cuma dizinin yayın tarihinde araştırılıyor. Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanında Rıza Baba'nın emekliye ayrılma kararını açıklaması nedeniyle Zafer Ergin'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor. Peki; Arka Sokaklar Rıza Baba diziden ayrılıyor mu? Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Arka Sokaklar Rıza Baba diziden ayrılıyor mu? Arka Sokaklar’ın Rıza Babası Zafer Ergin kimdir, kaç yaşında ve nereli?

ARKA SOKAKLAR RIZA BABA DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Arka Sokaklar dizisinin son bölüm fragmanında; Zafer Ergin'in canlandırdığı Rıza karakterinin ''Öncelikle ben emekli olmaya karar verdim. Her şeyin bir sonu var hayatta bu ekibinde sonu buraya kadarmış.'' dediği duyuldu. Ancak konu ile ilgili açıklama henüz gelmedi. Dizinin ilerleyen sahnelerinde durumun belli olacağı düşünülüyor.

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Arka Sokaklar Rıza Baba diziden ayrılıyor mu? Arka Sokaklar’ın Rıza Babası Zafer Ergin kimdir, kaç yaşında ve nereli?

ZAFER ERGİN KİMDİR?

Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu.

Zafer Ergin; 30 Ağustos 1942 de Ankara'da doğmuştur. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Sanat Tarihi bölümü mezunudur. Ankara Deneme Sahnesi'nden yetişmiş, çeşitli film ve dizilerde rol almıştır. 1961 yılında Devlet Tiyatrosu ailesine katıldı ve 1983'e kadar Ankara Devlet Tiyatrosu'nda, daha sonra da İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı.

Arka Sokaklar Rıza Baba diziden ayrılıyor mu? Arka Sokaklar’ın Rıza Babası Zafer Ergin kimdir, kaç yaşında ve nereli?

1988-1990 yılları arasında İstanbul Devlet Tiyatrosu Sanat Yönetmenliği görevini üstlendi ve 2005 yılında Devlet Tiyatrosu'ndan ayrıldı. Devlet Tiyatrosu'nda 60 dan fazla oyun oynadı. Konuk olarak İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde müzikallerde görev aldı. Birçok radyo oyununda rol aldı, sesiyle çok sayıda hayran edindi. Ayrıca televizyon dizileri ve sinema filmlerinde de görev alan Zafer Ergin, 7 yıl süreyle değişik üniversitelerde öğretim görevlisi olarak çalışken sanatsal çalışmalarının yoğunluğu nedeniyle ara vermek zorunda kaldı. Oyunculuk yaşamı boyunca değişik ülkelere turneler yaptı.

Arka Sokaklar Rıza Baba diziden ayrılıyor mu? Arka Sokaklar’ın Rıza Babası Zafer Ergin kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Kurtlar Vadisi dizisindeki rolüyle zirveye çıkmıştır. 2006 yılından günümüze dek Arka Sokaklar adlı dizide önce baş komiser, 3. sezondan itibaren ise emniyet amiri Rıza Soylu rolünü canlandırmaktadır.

Evlilikleri :

Melek Baykal ile 1975'te evlendi 4 yıl evli kaldılar.

Zafer Ergin,1987 yılında Binnaz Ergin'le evlendi.

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