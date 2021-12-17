Kanal D ekranlarına her hafta Cuma akşamları gelen Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanında Rıza Baba'nın emekliye ayrılma kararı alması ve bu ekibe açıklaması üzerine "Arka Sokaklar Rıza Baba diziden ayrılıyor mu?" sorusunun yanıtını araştırılmaya başlandı. Bu noktada; dizide Rıza Baba'yı canlandıran Zafer Ergin'in diziye veda edip etmeyeceği merak ediliyor. Peki; Arka Sokaklar Rıza Baba diziden ayrılıyor mu? Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin kimdir, kaç yaşında ve nereli?