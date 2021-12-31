Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı, neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? 31 Aralık Kanal D yayın akışı

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Rıza babanın istifa haberi herkesi derinden üzer. Ekibimiz ne yapacağını bilemez haldedir. Rıza baba geri adım atmamakta kararlıdır. Bakanlıktan gelen bir müfettiş emniyeti ziyaret eder. Engin komisere danışacağı önemli bir konu vardır.

Mesut'un tutuklanma haberi ekibimizin gündemini değiştirir. Mesut'un sorgusuna Savcı Cahit Toprak girecektir. Savcı, ekibimize Mesut'u aklayacak delilleri bulmaları için 24 saat süre tanır; fakat, bu hiç kolay olmayacaktır. Çünkü John, Victoria ve İdil'in planları henüz bitmemiştir.

Hakan ve Arda, eski bir muhbirleri olan Cevdet'i ziyaret edip her şeyin yolunda olup olmadığını kontrol eder. Ertesi gün mahallenin iki esnafı vahşice öldürülür. Bu iki adamın arasındaki bağlantıyı çözmeye çalışan ekibimiz muhbirleri Cevdet'i sorgulayınca yeni bilgiler gün ışığına çıkar.