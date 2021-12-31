Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı, neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? 31 Aralık Kanal D yayın akışı

Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar yeni bölüm izleyiciyle buluşacak. Başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh'un rol aldığı dizide geçen hafta Rıza babanın istifa haberi herkesi derinden üzer. Bakanlıktan gelen bir müfettiş emniyeti ziyaret eder. Normal şartlarda bu akşam ekrana gelmesi beklenen yapım 31 Aralık 2021 Kanal D yayın akışında görülmüyor. Yılbaşı sebebiyle çoğu dizi yeni bölümüyle ekrana gelmeyeceği biliniyor. Peki Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı, neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? Kanal D yayın akışı 31 Aralık 2021