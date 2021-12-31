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Haberler Yaşam Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı, neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? 31 Aralık Kanal D yayın akışı
Giriş Tarihi: 31.12.2021 20:33 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021 20:33

Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı, neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? 31 Aralık Kanal D yayın akışı

Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar yeni bölüm izleyiciyle buluşacak. Başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh'un rol aldığı dizide geçen hafta Rıza babanın istifa haberi herkesi derinden üzer. Bakanlıktan gelen bir müfettiş emniyeti ziyaret eder. Normal şartlarda bu akşam ekrana gelmesi beklenen yapım 31 Aralık 2021 Kanal D yayın akışında görülmüyor. Yılbaşı sebebiyle çoğu dizi yeni bölümüyle ekrana gelmeyeceği biliniyor. Peki Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı, neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? Kanal D yayın akışı 31 Aralık 2021

Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı, neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? 31 Aralık Kanal D yayın akışı

Polisiye dizisi olan Arka Sokaklar yeni bölüm merakla bekleniyor. Yılbaşı sebebiyle pek çok dizi yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelmeyecek. Normalde her Cuma akşamı yeni bölümüyle yayınlanan dizi Kanal D yayın akışında görülmüyor. Yılbaşı günü olması nedeniyle dizinin yerine başka bir program görülüyor. Peki Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı, neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? 31 Aralık Kanal D yayın akışı

Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı, neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? 31 Aralık Kanal D yayın akışı

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

Arka Sokaklar bu akşam yeni bölüm yayınlanmayacak. Yılbaşı sebebiyle Arka Sokaklar 610.yeni bölüm haftaya izleyiciyle buluşacak. 31 Aralık Cuma akşamı Şarkılar Bizi Söyler özel konukları ile Kanal D ekranlarında olacak.

KANAL D YAYIN AKIŞI 31 ARALIK 2021

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

01:15 Köpek Balığı İstilası 4

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Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı, neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? 31 Aralık Kanal D yayın akışı

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Rıza babanın istifa haberi herkesi derinden üzer. Ekibimiz ne yapacağını bilemez haldedir. Rıza baba geri adım atmamakta kararlıdır. Bakanlıktan gelen bir müfettiş emniyeti ziyaret eder. Engin komisere danışacağı önemli bir konu vardır.

Mesut'un tutuklanma haberi ekibimizin gündemini değiştirir. Mesut'un sorgusuna Savcı Cahit Toprak girecektir. Savcı, ekibimize Mesut'u aklayacak delilleri bulmaları için 24 saat süre tanır; fakat, bu hiç kolay olmayacaktır. Çünkü John, Victoria ve İdil'in planları henüz bitmemiştir.

Hakan ve Arda, eski bir muhbirleri olan Cevdet'i ziyaret edip her şeyin yolunda olup olmadığını kontrol eder. Ertesi gün mahallenin iki esnafı vahşice öldürülür. Bu iki adamın arasındaki bağlantıyı çözmeye çalışan ekibimiz muhbirleri Cevdet'i sorgulayınca yeni bilgiler gün ışığına çıkar.

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