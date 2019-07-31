Arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu! Korkunç anlar kamerada...

"YASAK DA OLSA HAYAT KURTARMAK İÇİN DRONE KALDIRMAK ZORUNDAYDIK"

Fotoğraf sanatçısı Akçay, jandarma ekiplerinin kendisine drone uçurma konusunda uyarıda bulunduğunu ancak yasak da olsa drone kaldırmak zorunda olduğunu ifade ederek, "Suyun dibine batan arkadaşı çıkarttıktan sonra onunla ilgili müdahale devam ederken, jandarma ekipleri de oradaydı. Bana burada drone uçurmanın yasak olduğunu hatırlattı. Ben de ekiplere bildiğimi söyledim. Belki buradaki konu münakaşa haline gelecekti ama oradaki durum zaten vahimdi, can kaybı olabilirdi. Bizimle birlikte o cümleyi duyan insanlar da rahatsız oldu. Beklenmeyen bir şeydi, orada 10 kere de ceza kesilseydi biz drone kaldırmak zorundaydık. Çünkü biz şahsı sudan çıkartıp kenara aldık. Biz eğer ambulansın gelmesini bekleseydik, o halen suyun dibinde olacaktı. En azından bir kurtulma ihtimali varsa, drone vesilesi ile müdahale edebilme şansımız oldu. Biz ona rağmen suya girerek, şahsı çıkarttık. Eğer yasaksa bile böyle durumlarda biz o cezayı göze aldık" ifadelerine yer verdi.

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