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Haberler Yaşam Arsenal PSV maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Arsenal PSV maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 20.10.2022 11:22 Güncelleme Tarihi: 20.10.2022 11:22

Arsenal PSV maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Arsenal PSV maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi maçları bu hafta oynanmazken, Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü sebebiyle 2. hafta maçı Arsenal PSV, Londra'daki polis eksikliği sebebiyle ertelenmişti. Bu sebeple erteleme maçı bu akşam oynanacak. Maçı takip etmek isteyenler Arsenal PSV maçı hangi kanalda, şifresiz mi sorularını yöneltiyor. Grupta liderliğin en büyük iki favorisi olan İngiliz ve Hollanda takımları, kozlarını Emirates Stadı'nda paylaşacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi Arsenal PSV maçı ne zaman, saat kaçta? Arsenal PSV maçı hangi kanalda? İşte Arsenal PSV canlı yayın bilgileri…

Arsenal PSV maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Arsenal PSV maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Arsenal PSV maçı canlı yayın bilgileri sporseverler tarafından aratılıyor. UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçı Kraliçe 2. Elizabeth'in ölmesi sebebiyle ertelenmişti. 5. Hafta maçları başlamadan iki takım, ertelenen maçta karşı karşıya gelecekler. Peki, Arsenal PSV maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Arsenal PSV canlı yayın hakkında bilgiler…

Arsenal PSV maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Arsenal PSV maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARSENAL PSV MUHTEMEL 11'LER

Arsenal:

Turner; White, Holding, Gabriel, Tierney; Xhaka, Lokonga; Saka, Vieira, Nelson; Nketiah

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Arsenal PSV maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Arsenal PSV maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSV Eindhoven:

Benitez; Mwene, Ramalho, Obispo, Max; Sangare, Gutierrez; Simons, Veerman, Gakpo; Til

Arsenal PSV maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Arsenal PSV maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARSENAL PSV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Uefa Avrupa Ligi erteleme maçı Arsenal PSV bu akşam 20.00'da oynanacak.

Arsenal PSV maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Arsenal PSV maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARSENAL PSV MAÇI HANGİ KANALDA?

Arsenal PSV maçı TV8,5 ekranlarında canlı olarak yayımlanacak. Maç şifresiz olarak gösterilecek.

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