Haberler Yaşam Arsenal PSV maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Arsenal PSV maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 20.10.2022 11:22 Güncelleme Tarihi: 20.10.2022 11:22

UEFA Avrupa Ligi maçları bu hafta oynanmazken, Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü sebebiyle 2. hafta maçı Arsenal PSV, Londra'daki polis eksikliği sebebiyle ertelenmişti. Bu sebeple erteleme maçı bu akşam oynanacak. Maçı takip etmek isteyenler Arsenal PSV maçı hangi kanalda, şifresiz mi sorularını yöneltiyor. Grupta liderliğin en büyük iki favorisi olan İngiliz ve Hollanda takımları, kozlarını Emirates Stadı'nda paylaşacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi Arsenal PSV maçı ne zaman, saat kaçta? Arsenal PSV maçı hangi kanalda? İşte Arsenal PSV canlı yayın bilgileri…