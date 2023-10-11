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Haberler Yaşam Artvin’de komşu katliamı! Arazi kavgası kanlı bitti: 3 kardeşi canice katletti
Giriş Tarihi: 11.10.2023 23:21 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023 23:21

Artvin’de komşu katliamı! Arazi kavgası kanlı bitti: 3 kardeşi canice katletti

Artvin kan donduran bir olaya sahne oldu. Şavşat İlçesine bağlı Çavdarlı köyünde komşular arasında çıkan arazi anlaşmazlığında 3 kardeş Turgut Demirpehlivan, Hükmiye Çimen ve Leyla Yılmaz hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mehmet AVŞAR
Artvin’de komşu katliamı! Arazi kavgası kanlı bitti: 3 kardeşi canice katletti

Edinilen bilgiye göre olay, Artin'in Çavdarlı köyü Hozan Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi.

Artvin’de komşu katliamı! Arazi kavgası kanlı bitti: 3 kardeşi canice katletti

Daha önceden aralarında husumetli olduğu öğrenilen iki komşu arasında bu akşam saatlerinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle tekrar tartışma çıktı.

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Artvin’de komşu katliamı! Arazi kavgası kanlı bitti: 3 kardeşi canice katletti

Kavganın büyümesi üzerine S.Y. adlı şahıs komşularına pompalı tüfekle ateş açtı. Ağır yaralanan 3 kardeş, Turgut Demirpehlivan (59) Hükmiye Çimen (70) ve Leyla Yılmaz (65) olay yerinde hayatını kaybetti.

Artvin’de komşu katliamı! Arazi kavgası kanlı bitti: 3 kardeşi canice katletti

Katil zanlısı S.Y. jandarmaya kendisini ihbar ederek pompalı tüfeğiyle birlikte teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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