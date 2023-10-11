Artvin’de komşu katliamı! Arazi kavgası kanlı bitti: 3 kardeşi canice katletti

Edinilen bilgiye göre olay, Artin'in Çavdarlı köyü Hozan Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Daha önceden aralarında husumetli olduğu öğrenilen iki komşu arasında bu akşam saatlerinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle tekrar tartışma çıktı. Kavganın büyümesi üzerine S.Y. adlı şahıs komşularına pompalı tüfekle ateş açtı. Ağır yaralanan 3 kardeş, Turgut Demirpehlivan (59) Hükmiye Çimen (70) ve Leyla Yılmaz (65) olay yerinde hayatını kaybetti. Katil zanlısı S.Y. jandarmaya kendisini ihbar ederek pompalı tüfeğiyle birlikte teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.