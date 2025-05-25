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Aşağıdakilerden hangisi Roma İmparatorluğu dönemnde İstanbul için kullanılan isimlerdendir?
Giriş Tarihi: 25.05.2025 20:31
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025
20:31
Aşağıdakilerden hangisi Roma İmparatorluğu dönemnde İstanbul için kullanılan isimlerdendir?
Türkiye'nin en parlak genç zihinlerini bir araya getiren TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması finali, ATV'den canlı yayınlanıyor. Yarışmacılar bilgi ve odaklanma becerilerini kullanarak soruların yanıtını arıyor. İşte yarışmacılara yönetilen Aşağıdakilerden hangisi Roma İmparatorluğu dönemnde İstanbul için kullanılan isimlerdendir? sorusunun cevabı…