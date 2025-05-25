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Haberler Yaşam Aşağıdakilerden hangisi Roma İmparatorluğu dönemnde İstanbul için kullanılan isimlerdendir?
Giriş Tarihi: 25.05.2025 20:31 Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 20:31

Aşağıdakilerden hangisi Roma İmparatorluğu dönemnde İstanbul için kullanılan isimlerdendir?

Türkiye'nin en parlak genç zihinlerini bir araya getiren TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması finali, ATV'den canlı yayınlanıyor. Yarışmacılar bilgi ve odaklanma becerilerini kullanarak soruların yanıtını arıyor. İşte yarışmacılara yönetilen Aşağıdakilerden hangisi Roma İmparatorluğu dönemnde İstanbul için kullanılan isimlerdendir? sorusunun cevabı…

Aşağıdakilerden hangisi Roma İmparatorluğu dönemnde İstanbul için kullanılan isimlerdendir?

Bu akşam yayınlanan TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması finalinde yarışmacılara yöneltilen Aşağıdakilerden hangisi Roma İmparatorluğu dönemnde İstanbul için kullanılan isimlerdendir? sorusuna yanıt aranıyor. İşte TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması sorusunun yanıtı!

Aşağıdakilerden hangisi Roma İmparatorluğu dönemnde İstanbul için kullanılan isimlerdendir?

A-Yüce Kapı

B-Mamur Şehir

C-Devletin Eşiği

D-Tahtın Ayağı

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Aşağıdakilerden hangisi Roma İmparatorluğu dönemnde İstanbul için kullanılan isimlerdendir?

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B-Mamur Şehir

Aşağıdakilerden hangisi Roma İmparatorluğu dönemnde İstanbul için kullanılan isimlerdendir?