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Giriş Tarihi: 17.07.2024 09:40 Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 09:45

ASGARİ ÜCRET ARA ZAM SON DAKİKA 2024: “Son açıklamalar!” Temmuz asgari ücrete ara zam var mı, yapılacak mı?

Asgari ücrete ara zam var mı? sorusu emekli maaş zammından sonra yeniden gündeme geldi. Temmuz emekli zammı ve memur zammında sonra asgari ücrete zam bekleyen vatandaşlar gelecek açıklamaları takip ediyor. Son olarak AK Parti Grup Başkan Vekili Güler asgari ücrete dair açıklamalarda bulundu. Normal şartlarda asgari ücrete yalnızca tek zam yapılıyor ve bu zam şubat ödemeleriyle gerçekleştiriliyordu.2022 ve 2023 yıllarında Ocak ve Temmuz olmak üzere iki kez zam gerçekleştirildi. Son açıklamalar takip ediliyor . Peki, asgari ücrete ara zam var mı, gelecek mi? İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET ARA ZAM SON DAKİKA 2024: Son açıklamalar! Temmuz asgari ücrete ara zam var mı, yapılacak mı?

Son olarak emekli zammının belirlenmesiyle asgari ücrete ara zam haberleri takip ediliyor. Geçtiğimiz son iki senede temmuz ve ocak zammı olarak iki kez yapıldı. Gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan gelecek açıklamalara yöneldi. Peki, bu yıl asgari ücrete ara zam yapılacak mı? İşte Asgari ücrete ara zam 2024 detaylar...

ASGARİ ÜCRET ARA ZAM SON DAKİKA 2024: Son açıklamalar! Temmuz asgari ücrete ara zam var mı, yapılacak mı?

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM OLACAK MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerdeki bu konudaki son açıklamasında "Asgari ücrette herhangi bir artış olmayacak." demişti.
Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi parlamento muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Bir gazetecininin "Asgari ücrette ara zam olacak mı?" sorusu üzerine Işıkhan, "Asgari ücrette herhangi bir artış olamayacak. Geçen aralık ayında da biz bunu ifade ettik. Göstergeler de çok olumlu geliyor. İnşallah aralık ayında asgari ücreti belirlemek üzere bir araya geleceğiz." yanıtını vermişti.

Amaçlarının geçici refahı sağlamak olmadığını vurgulayan Işıkhan, kalıcı refahı sağlamak için böyle bir karar aldıklarını ifade etti. Işıkhan, bunun neticelerini yıl sonuna doğru enflasyon düşüşüyle birlikte göreceklerini bildirmişti.

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ASGARİ ÜCRET ARA ZAM SON DAKİKA 2024: Son açıklamalar! Temmuz asgari ücrete ara zam var mı, yapılacak mı?

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM OLMAYACAK!
Asgari ücrete Temmuz ayında zam yapılmayacak. Asgari ücret 2025 yılının Ocak ayında yeniden kararlaştırılacak.
Geçtiğimiz günlerde de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Asgari ücrete ara zam gündemde yok" demişti.
Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan, asgari ücrete ara zam olmayacağını söyledi.
Işıkhan "Başta nasıl bir karar aldıysa şu an öyle devam edecek. En düşük emekli aylığı 10 bin TL. Temmuz ayında enflasyonlar ve sözleşmelerden kaynaklanan farklar emekli aylığına yansıtılacak.
Asgari ücretle ilgili herhangi bir toplantı, ara zam düşünmüyoruz" demişti

ASGARİ ÜCRET ARA ZAM SON DAKİKA 2024: Son açıklamalar! Temmuz asgari ücrete ara zam var mı, yapılacak mı?

YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Ocak 2025 yılında asgari ücrete yapılacak zam oranı Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ardından belli olacak.
Muhtemel hesaplamalara göre:
Ocak ayında asgari ücrete %30 zam yapılması durumunda 5 bin 100 lira artış gösterecek ve 22 bin 100 lira olacak.
Asgari ücret zam oranı %40 olması durumunda 6 bin 800 lira yükselecek ve toplam 23 bin 802 lira olacak.
Asgari ücret %50 zamlanması durumunda ise 8 bin 501 lira artacak ve 25 bin 503 lira olacak.

ASGARİ ÜCRET ARA ZAM SON DAKİKA 2024: Son açıklamalar! Temmuz asgari ücrete ara zam var mı, yapılacak mı?
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