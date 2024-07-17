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ASGARİ ÜCRET ARA ZAM SON DAKİKA 2024: “Son açıklamalar!” Temmuz asgari ücrete ara zam var mı, yapılacak mı?
Giriş Tarihi: 17.07.2024 09:40
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024
09:45
ASGARİ ÜCRET ARA ZAM SON DAKİKA 2024: “Son açıklamalar!” Temmuz asgari ücrete ara zam var mı, yapılacak mı?
Asgari ücrete ara zam var mı? sorusu emekli maaş zammından sonra yeniden gündeme geldi. Temmuz emekli zammı ve memur zammında sonra asgari ücrete zam bekleyen vatandaşlar gelecek açıklamaları takip ediyor. Son olarak AK Parti Grup Başkan Vekili Güler asgari ücrete dair açıklamalarda bulundu. Normal şartlarda asgari ücrete yalnızca tek zam yapılıyor ve bu zam şubat ödemeleriyle gerçekleştiriliyordu.2022 ve 2023 yıllarında Ocak ve Temmuz olmak üzere iki kez zam gerçekleştirildi. Son açıklamalar takip ediliyor . Peki, asgari ücrete ara zam var mı, gelecek mi? İşte detaylar...