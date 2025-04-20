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Haberler Yaşam ASGARİ ÜCRET ara zam son durum 2025 || Temmuz’da asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Bakan Işıkhan açıkladı!
Giriş Tarihi: 20.04.2025 08:42 Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 08:42

ASGARİ ÜCRET ara zam son durum 2025 || Temmuz’da asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Bakan Işıkhan açıkladı!

1 Ocak 2025 itibarıyla belirlenen rakamla 22.104 TL'ye yükselen asgari ücrete, 2025 Temmuz ayında ara zam yapılıp yapılmayacağı gündeme geldi. En son asgari ücrete 2022 ve 2023 yılında ara zam yapılmıştı. Şimdi ise gözler 2025 yılı için yeniden ara zam olup olmayacağında. Peki, Temmuz'da Asgari ücrete ara zam var mı? İşte, Bakan Işıkhan açıkladı!

ASGARİ ÜCRET ara zam son durum 2025 || Temmuz’da asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Bakan Işıkhan açıkladı!

Asgari ücrete son olarak 2023 yılında ara zam uygulanmış, 2024 yılında ise ara zam yapılmamıştı. Asgari ücret bu yıl başında yüzde 30 artışla net 22 bin 104 TL, brüt ise 26.005,50 TL olmuştu. Şimdi ise gözler 2025 yılı için ara zam olup olmayacağında. Peki, 2025 Temmuz'da Asgari ücrete ara zam var mı? İşte, detaylar...

ASGARİ ÜCRET ara zam son durum 2025 || Temmuz’da asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Bakan Işıkhan açıkladı!

ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI SON DURUM

Asgari ücrete son olarak 2023 yılında ara zam uygulanmıştı. Ocak - Temmuz döneminde asgari ücret brüt 10.008,00 TL, net 8.506,80 TL ödeniyordu. Ancak Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 1 Temmuz 2023-31 Aralık 2023 dönemi için yüzde 34 artışla brüt 13 bin 414 TL, net 11 bin 402 TL yapılmıştı. 2022 yılı temmuz ayında da asgari ücrete yüzde 30 civarında zam söz konusu olmuştu.

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ASGARİ ÜCRET ara zam son durum 2025 || Temmuz’da asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Bakan Işıkhan açıkladı!

Öte yandan 2024 yılında da asgari ücrete ara zam yapılmamıştı. Geçtiğimiz sene enflasyon oranının seyrine göre ara artışın söz konusu olmayacağı bildirilmişti. Buna göre 1 Ocak 2024'ten yıl sonuna kadar asgari ücret brüt 20.002,5 TL, net 17.002,12 TL şeklindeydi.

ASGARİ ÜCRET ara zam son durum 2025 || Temmuz’da asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Bakan Işıkhan açıkladı!

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM OLACAK MI?

Her sene aralık ayında kesinleşen asgari ücret yeni tutarları, yeni senenin ocak ayı itibariyle hesaplara geçiyor. Asgari ücret bu yıl başında yüzde 30 artışla net 22 bin 104 TL, brüt ise 26.005,50 TL olarak ödenmeye başlamıştı. Devlet tarafından ödenen asgari ücret desteği de 700 liradan 1000 liraya çıkarılmıştı.

ASGARİ ÜCRET ara zam son durum 2025 || Temmuz’da asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Bakan Işıkhan açıkladı!

BAKAN IŞIKHAN AÇIKLADI!

Asgari ücrete ara zamma dair Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ara zam yapılmasının şu an için gündemde olmadığı ancak ihtiyaç olması durumunda tekrar değerlendirilebileceğini bildirdi.