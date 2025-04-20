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ASGARİ ÜCRET ara zam son durum 2025 || Temmuz’da asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Bakan Işıkhan açıkladı!
Giriş Tarihi: 20.04.2025 08:42
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025
08:42
ASGARİ ÜCRET ara zam son durum 2025 || Temmuz’da asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Bakan Işıkhan açıkladı!
1 Ocak 2025 itibarıyla belirlenen rakamla 22.104 TL'ye yükselen asgari ücrete, 2025 Temmuz ayında ara zam yapılıp yapılmayacağı gündeme geldi. En son asgari ücrete 2022 ve 2023 yılında ara zam yapılmıştı. Şimdi ise gözler 2025 yılı için yeniden ara zam olup olmayacağında. Peki, Temmuz'da Asgari ücrete ara zam var mı? İşte, Bakan Işıkhan açıkladı!