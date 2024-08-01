Giriş Tarihi: 01.08.2024 06:12
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024
06:12
ASGARİ ÜCRET ARA ZAM SON AÇIKLAMALAR 2024: Bu yıl asgari ücrete ara zam var mı, yapılacak mı?
Asgari ücret zammı yeniden gündeme geldi. Temmuz ayında emekli maaşı ve memur maaşına gelen zamdan sonra vatandaşlar tarafından asgari ücrete ara zam olacak mı sorusu araştırılmaya başladı. Son olarak yapılan açıklamlarla birlikte asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı netleşmiş oldu. Normal şartlarda yalnızca Ocak ayında asgari ücrete zam yapılıyordu. Geçtiğimiz son iki senede Temmuz ve Aralık olmak üzere iki kez zam yapıldı. Peki, Peki, asgari ücrete ara zam var mı, gelecek mi? İşte detaylar...