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Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Bakan Işıkhan açıkladı! 2025 Temmuz'da Asgari ücrete ara zam var mı, yok mu?
Giriş Tarihi: 15.04.2025 11:53
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025
11:54
1 Ocak 2025 itibarıyla belirlenen rakamla 22.104 TL'ye yükselen asgari ücrete, 2025 Temmuz ayında ara zam yapılıp yapılmayacağı gündeme geldi. En son asgari ücrete 2022 ve 2023 yılında ara zam yapılmıştı. Şimdi ise gözler 2025 yılı için yeniden ara zam olup olmayacağında. Peki, Temmuz'da Asgari ücrete ara zam var mı? İşte, Bakan Işıkhan açıkladı!