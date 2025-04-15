Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Bakan Işıkhan açıkladı! 2025 Temmuz’da Asgari ücrete ara zam var mı, yok mu?

Asgari ücrete son olarak 2023 yılında ara zam uygulanmış, 2024 yılında ise ara zam yapılmamıştı. Asgari ücret bu yıl başında yüzde 30 artışla net 22 bin 104 TL, brüt ise 26.005,50 TL olmuştu. Şimdi ise gözler 2025 yılı için ara zam olup olmayacağında. Peki, 2025 Temmuz'da Asgari ücrete ara zam var mı? İşte, detaylar...