Asgari ücret ikinci zam tarihi için Erdoğan’dan müjde var! Asgari ücrete ek zam gelecek mi, ara zam ne zaman yapılacak?

Asgari ücrete ek zam konusunda milyonlarca çalışanın beklediği müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. İlk olarak Bakan Bilgin tarafından ortaya atılan konuya ilişkin son durum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret ikinci zam tarihi açıklaması üzerine tekrar gündeme oturdu. Açıklamaların ardından asgari ücrete ek zam gelecek mi, ara zam ne zaman yapılacak sorularına dair araştırmalar ayyuka çıktı. 2022 asgari ücret zammı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşirken, Temmuz ayında yapılması konuşulan ek zam hakkında Erdoğan "İşçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz" ifadesini kullandı. İşte asgari ücrete ek zam hakkında son durum!