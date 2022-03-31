Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Asgari ücret ikinci zam tarihi için Erdoğan’dan müjde var! Asgari ücrete ek zam gelecek mi, ara zam ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 31.03.2022 11:33 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 11:33

Asgari ücret ikinci zam tarihi için Erdoğan’dan müjde var! Asgari ücrete ek zam gelecek mi, ara zam ne zaman yapılacak?

Asgari ücrete ek zam konusunda milyonlarca çalışanın beklediği müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. İlk olarak Bakan Bilgin tarafından ortaya atılan konuya ilişkin son durum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret ikinci zam tarihi açıklaması üzerine tekrar gündeme oturdu. Açıklamaların ardından asgari ücrete ek zam gelecek mi, ara zam ne zaman yapılacak sorularına dair araştırmalar ayyuka çıktı. 2022 asgari ücret zammı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşirken, Temmuz ayında yapılması konuşulan ek zam hakkında Erdoğan "İşçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz" ifadesini kullandı. İşte asgari ücrete ek zam hakkında son durum!

Asgari ücret ikinci zam tarihi için Erdoğan’dan müjde var! Asgari ücrete ek zam gelecek mi, ara zam ne zaman yapılacak?

Asgari ücrete ek zam gelişmeleri çalışanların ve işverenlerin gündemindeki kritik konular arasında yer alıyor. Milyonları yakından ilgilendiren bu konunun yıl ortasında değerlendirmeye alınacağı müjdelenirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği "asgari ücrete ikinci zam" müjdesi yüreklere su serpti. Erdoğan işçinin mağdur edilmeyeceğinin altını çizdiği konuşmalarında asgari ücrete ara zam tarihi hakkında detayları aktardı. Peki, asgari ücrete ek zam gelecek mi, ara zam ne zaman yapılacak? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Bakan Bilgin'in konuya dair açıklamaları…

ASGARİ ÜCRETE İKİNCİ ZAM OLACAK MI?

Asgari ücret ek zammı hakkında beklentide olan vatandaşlar "asgari ücret 2022 Temmuz'da ne kadar olacak?" sorusuyla konuya dair son durumu inceliyor. Yüzde 50'lik rekor zamma ek bir ara zam olup olmayacağı merak ediliyor. İşte son durum!

Asgari ücret ikinci zam tarihi için Erdoğan’dan müjde var! Asgari ücrete ek zam gelecek mi, ara zam ne zaman yapılacak?

2022 ASGARİ ÜCRETE EK ZAM GELECEK Mİ?

Rusya Ukrayna savaşı gündemiyle Brüksel'de toplanan NATO Zirvesi'ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu kritik toplantı sonrasında yurda dönüşte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, gündemdeki konularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, gündeme getirilen memur maaşları ve asgari ücrete ek zam konusunda da bilgi verdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Asgari ücret ikinci zam tarihi için Erdoğan’dan müjde var! Asgari ücrete ek zam gelecek mi, ara zam ne zaman yapılacak?

ERDOĞAN'DAN MÜJDE VAR!

Basın mensuplarından Erdoğan'a "Yılbaşında asgari ücret ve memur maaş zammı belirlendikten sonra "Gerekirse yıl ortasına doğru enflasyon ve günün koşulları değerlendirilerek tekrar bir değerlendirme yapılabilir" dediniz.

Geçtiğimiz günlerde masada işçi adına pazarlıkları yürüten Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da biz bir davet gelirse zevkle o masaya otururuz dedi. Bir gündem var mı, yıl ortasında asgari ücretle ilgili yeni bir gelişme, bir zam olur mu? Bir de emekliler için bayram ikramiyesi ödeniyor, onların da bir zam beklentisi var, emeklilere de bir müjdeniz olacak mı?" sorusu yöneltildi.

Asgari ücret ikinci zam tarihi için Erdoğan’dan müjde var! Asgari ücrete ek zam gelecek mi, ara zam ne zaman yapılacak?

YIL ORTASINDA YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Başkan Erdoğan bu soruya "Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir."

"Zaten Vedat Bey sendikalarla bugüne kadar samimi görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır." yanıtı verdi.

Asgari ücret ikinci zam tarihi için Erdoğan’dan müjde var! Asgari ücrete ek zam gelecek mi, ara zam ne zaman yapılacak?

ASGARİ ÜCRET TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİLECEK Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yıl ortasında asgari ücrete yeniden zam yapılmasına ilişkin iddialara yanıt verdi.

SON DAKİKA