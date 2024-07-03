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Giriş Tarihi: 03.07.2024 08:30 Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 08:30

ASGARİ ÜCRET TEMMUZ 2024 ZAMMI SON AÇIKLAMALAR! Asgari ücrete zam var mı, ara zam gelecek mi?

Asgari ücret temmuz 2024 zammı kapsamında araştırılmaya başladı. TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyona göre memur ve emekli maaşları değişirken geçtiğimiz temmuz ayında zam alan asgari ücretliler bu yıl için de açıklamaları takip ediyor. Normal düzende yılda bir kez zamlanan asgari açıklaması Bakan Vedat Işıkhan'dan geldi. Peki; Asgari ücrete zam var mı, ara zam gelecek mi? İşte, son durum...

ASGARİ ÜCRET TEMMUZ 2024 ZAMMI SON AÇIKLAMALAR! Asgari ücrete zam var mı, ara zam gelecek mi?

Asgari ücret temmuz 2024 zammı son dakika haberleri arasında takip ediliyor. Bugün emekli ve memur için ortaya çıkacak zam oranı yılın ikinci yarısından itibaren geçerli olacak. Daha sonra ocak ayına kadar yeniden veriler birikmeye başlayacak. Geçtiğimiz dönemlerde yapılan asgari ücrete ara zam bu yıl var mı merak ediliyor. Sorunun yanıtı netlik kazandı. Peki; asgari ücrete zam var mı, yapılacak mı?

ASGARİ ÜCRET TEMMUZ 2024 ZAMMI SON AÇIKLAMALAR! Asgari ücrete zam var mı, ara zam gelecek mi?

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLUYOR!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz Çarşamba günü (bugün) 10.00 itibarıyla açıklanan haziran enflasyonu 6 aylık oranlarda son veri olacak. 6 aylık rakamlar memur ve emeklinin zam oranını belirleyecek.

Kritik günde gözler asgari ücrette!

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ASGARİ ÜCRET TEMMUZ 2024 ZAMMI SON AÇIKLAMALAR! Asgari ücrete zam var mı, ara zam gelecek mi?

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM VAR MI?
Son Kabine Toplantısı kararlarını açıklayan Başkan Erdoğan asgari ücret zammı hakkında da şu sözleri kaydetti:

"Asgari ücret 17 bin 2 TL olarak belirlendi. Bir önceki döneme göre net asgari ücret artışı yüzde 49 olarak gerçekleşti." Dedi.

Buna göre temmuzda ara zam beklenmiyor.

ASGARİ ÜCRET TEMMUZ 2024 ZAMMI SON AÇIKLAMALAR! Asgari ücrete zam var mı, ara zam gelecek mi?

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan asgari ücrete ilişkin önemli açıklamalarda bulundu:
Asgari ücreti hükümetin belirlemediğini belirten Bakan Işıkhan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirler. Biz Bakanlık olarak işçi ve işvereni bir masada toplayıp müzakerelerin sağlanmasını sağlayan moderatör bir kurumuz. Temmuz'da artış yapılmayacağı dikkate alınarak Ocak ayında ona göre artış yapıldı.

ASGARİ ÜCRET TEMMUZ 2024 ZAMMI SON AÇIKLAMALAR! Asgari ücrete zam var mı, ara zam gelecek mi?

Ekonomi denge işidir. Bunu gözetmemiz gerekiyor. Biz kalıcı refah artışının derdindeyiz. Şu anda istihdamdan feragat etmeden bir büyüme sergiliyoruz. Biz de bu süreçte Bakanlık olarak işçilerimize, memurlarımıza ve emeklilerimize yönelik desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Buna göre temmuzda asgari ücrete ara zam yok. "Asgari ücrete ara zam gündemde yok" diyen Bakan Işıkhan "Başta nasıl bir karar aldıysa şu an öyle devam edecek." diyerek kararda devamlılıklarını belirtti.

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