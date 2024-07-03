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ASGARİ ÜCRET TEMMUZ 2024 ZAMMI SON AÇIKLAMALAR! Asgari ücrete zam var mı, ara zam gelecek mi?
Giriş Tarihi: 03.07.2024 08:30
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024
08:30
ASGARİ ÜCRET TEMMUZ 2024 ZAMMI SON AÇIKLAMALAR! Asgari ücrete zam var mı, ara zam gelecek mi?
Asgari ücret temmuz 2024 zammı kapsamında araştırılmaya başladı. TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyona göre memur ve emekli maaşları değişirken geçtiğimiz temmuz ayında zam alan asgari ücretliler bu yıl için de açıklamaları takip ediyor. Normal düzende yılda bir kez zamlanan asgari açıklaması Bakan Vedat Işıkhan'dan geldi. Peki; Asgari ücrete zam var mı, ara zam gelecek mi? İşte, son durum...