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Giriş Tarihi: 28.11.2021 10:37 Güncelleme Tarihi: 28.11.2021 10:56

Asgari Ücret Tespit komisyon toplantısı ne zaman? 2021 2022 Asgari Ücret Tespit komisyonu ne zaman toplanacak, hangi tarihte?

Yeni yıl öncesi milyonlarca çalışan Asgari Ücret Tespit komisyonu son dakika açıklamalarına kilitlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından 2022 asgari ücret zammının toplumu tatmin edecek bir oranda olacağı belirtildi. Bu noktada Asgari Ücret Tespit komisyonu toplantısı ne zaman, saat kaçta, hangi tarihte sorusuna yanıt aranıyor. Bilgin, görüşmelerin uzamayacağını ve kararın 1-2 hafta içerisinde açıklanacağını söyledi. Peki 2021 2022 Asgari Ücret Tespit komisyon toplantısı ne zaman, hangi tarihte? İşte yanıtı…

Asgari Ücret Tespit komisyon toplantısı ne zaman? 2021 2022 Asgari Ücret Tespit komisyonu ne zaman toplanacak, hangi tarihte?

Asgari Ücret Tespit komisyonu ne zaman toplanacak, komisyon toplantısı ne zaman sorusuna son günlerde milyonlar yanıt arıyor. Geçen yıl toplantıları 4 Aralık, 15 Aralık, 22 Aralık ve 28 Aralık'ta gerçekleştirmişti. Şimdi ise gözler yeni toplantı tarihine çevrildi. Peki Asgari Ücret Tespit komisyon toplantısı ne zaman? 2021 2022 Asgari Ücret Tespit komisyonu ne zaman toplanacak, hangi tarihte?

Asgari Ücret Tespit komisyon toplantısı ne zaman? 2021 2022 Asgari Ücret Tespit komisyonu ne zaman toplanacak, hangi tarihte?

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?

Asgari Ücret zammı için gözler yapılacak olan toplantıya çevrildi. 15 kişilik komisyon her yıl Aralık ayının ilk haftası toplanıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, geçen yıl toplantıları 4 Aralık, 15 Aralık, 22 Aralık ve 28 Aralık'ta gerçekleştirmişti.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretin tespitine ilişkin aralık ayının sonunu bekleme niyetinde olmadıklarını belirterek, "Aralık ayının başında başlarız, 1-2 hafta içinde bitiririz. Bu sefer erken bitirme eğilimindeyiz. Çünkü taraflarla, sosyal ortaklarımızla görüşüyoruz. Onlarla bir uzlaşma noktasına doğru gidiyoruz. Araştırmamızın ilk verileri de onlarla uzlaşabileceğimiz yönünde" diye konuştu.

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Asgari Ücret Tespit komisyon toplantısı ne zaman? 2021 2022 Asgari Ücret Tespit komisyonu ne zaman toplanacak, hangi tarihte?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmalarına aralık ayının ilk haftasında başlayacak. İşçi tarafını Türk-İş'in, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) temsil ettiği Komisyon, aralık ayı sonuna kadar yapacağı dört toplantıyla yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleyecek.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Başkan Erdoğan konuyla ilgili olarak kritik bir açıklamada bulundu. Herkesin merakla beklediği asgari ücretle ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "Çalışanlarımızı fiyat artışlarına karşı koruma politikamızı asgari ücrette de sürdüreceğiz" dedi.

Asgari Ücret Tespit komisyon toplantısı ne zaman? 2021 2022 Asgari Ücret Tespit komisyonu ne zaman toplanacak, hangi tarihte?

ASGARİ ÜCRET 2022 ZAMMI NE KADAR OLACAK?

A Haber'de yayınlanan Sebep Sonuç adlı programda Melih Altınok'un konuğu olan Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör, asgari ücret ve EYT ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Asgari ücrette beklentinin 3500-4000 TL arasında olduğunu aktaran Güngör, "Hükümetin de bu yönde bir tavrı var. Geçen sene yüzde 21.56'lık bir artış vardı. Buna göre hesaplayınca aşağı yukarı yüzde 30-35 bir zam bekleniyor. Vatandaşın tahminlerinin gerçeklik payı yüksek. Vatandaşı enflasyonun altında ezdirmemek için büyük bir beklenti oluştu. İşverenler de bunu kabul etti.

SON DAKİKA HABERİ | BAKAN BİLGİN: ASGARİ ÜCRET 2022'Yİ ERKEN BELİRLEME EĞİLİMİNDEYİZ

Bakan Bilgin, dün yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bilgin, asgari ücretin tespitine ilişkin aralık ayının sonunu bekleme niyetinde olmadıklarını belirterek, "Aralık ayının başında başlarız, 1-2 hafta içinde bitiririz. Bu sefer erken bitirme eğilimindeyiz. Çünkü taraflarla, sosyal ortaklarımızla görüşüyoruz. Onlarla bir uzlaşma noktasına doğru gidiyoruz. Araştırmamızın ilk verileri de onlarla uzlaşabileceğimiz yönünde" diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KAÇ KİŞİDEN OLUŞUR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Asgari Ücret Tespit komisyon toplantısı ne zaman? 2021 2022 Asgari Ücret Tespit komisyonu ne zaman toplanacak, hangi tarihte?
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