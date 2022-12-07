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Giriş Tarihi: 07.12.2022 09:20 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 09:21

Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2023 Asgari ücret tespit komisyonu saat kaçta toplanıyor, kaç toplantı yapılacak?

2023 zam oranının belirlenmesi adına asgari ücret tespit komisyonu toplantısı bugün yapılacak. Önümüzdeki yıl geçerli olacak olan ücretin belirlenmesi adına toplanacak olan komisyon, üç toplantı sonrasında oy birliğiyle sonuç çıkartmayı hedefliyor. Bu noktada ise "Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapılacak toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil edecek. Peki, Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte detaylar.

Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2023 Asgari ücret tespit komisyonu saat kaçta toplanıyor, kaç toplantı yapılacak?

Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı için nefesler tutuldu. Komisyon katılımcıları üçüncü toplantı itibarıyla oy birliği ile yeni zam oranını belirlemeyi hedefliyor. Bu kapsamda ise "2023 Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyonun toplanmasına yalnızca saatler kala detaylar merak ediliyor. Peki, 2023 Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte detaylar.

Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2023 Asgari ücret tespit komisyonu saat kaçta toplanıyor, kaç toplantı yapılacak?

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret görüşmeleri başlıyor. İlk toplantı yarın, ikincisi 14 Aralık'ta yapılacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi ve işveren tarafları, taleplerini masaya yatıracak.

Toplantının saatiyle ilgili bir açıklama ise bulunmuyor.

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Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2023 Asgari ücret tespit komisyonu saat kaçta toplanıyor, kaç toplantı yapılacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı yarın yapılacak. Taraflar, toplantıda talep ve tekliflerini iletecek.

İkinci buluşma ise 14 Aralık'ta olacak.

Toplantılar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleşecek. Görüşmelerin ardından yeni asgari ücret tutarı belirlenecek.

Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2023 Asgari ücret tespit komisyonu saat kaçta toplanıyor, kaç toplantı yapılacak?

TARAFLAR TEKLİFLERİNİ İLETECEK

Toplantılarda işçi ve işveren tarafı talep ve tekliflerini iletecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nunda işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci yer alacak.

Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2023 Asgari ücret tespit komisyonu saat kaçta toplanıyor, kaç toplantı yapılacak?

Her yıl olduğu gibi işçi kesimini Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, işveren kesimini ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsil edecek.

Yeni asgari ücretin ay sonu gelmeden kararlaştırılacağı tahmin ediliyor. 2022 yılı için asgari ücret kümülatif olarak yüzde 95 arttı. Net ücret 5 bin 500 lira olmuştu.

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