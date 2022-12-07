Haberler Yaşam Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2023 Asgari ücret tespit komisyonu saat kaçta toplanıyor, kaç toplantı yapılacak?

Giriş Tarihi: 07.12.2022 09:20 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 09:21

Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2023 Asgari ücret tespit komisyonu saat kaçta toplanıyor, kaç toplantı yapılacak?

2023 zam oranının belirlenmesi adına asgari ücret tespit komisyonu toplantısı bugün yapılacak. Önümüzdeki yıl geçerli olacak olan ücretin belirlenmesi adına toplanacak olan komisyon, üç toplantı sonrasında oy birliğiyle sonuç çıkartmayı hedefliyor. Bu noktada ise "Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapılacak toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil edecek. Peki, Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte detaylar.