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Haberler Yaşam TEMMUZ Asgari ücret zammı 2023 son dakika: Brüt ve net Asgari ücret ne kadar olacak, ek zam var mı, ne zaman gelecek?
Giriş Tarihi: 21.04.2023 10:58 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023 10:58

TEMMUZ Asgari ücret zammı 2023 son dakika: Brüt ve net Asgari ücret ne kadar olacak, ek zam var mı, ne zaman gelecek?

Asgari ücretliye temmuz zammı bekleniyor. En düşük emekli maaşında yaşanan artış sonrası araştırılmaya başlayan asgari ücret zammı 2023 son dakika haberleri ile takip ediliyor. Başkan Erdoğan tarafından gerekirse yeniden değerlendirileceği her fırsatta hatırlatılan ücret için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde çalışmalar başladı. Brüt ve net Asgari ücret ne kadar olacak, ek zam var mı, ara zam gelecek mi soruları yanıt arıyor. Konuya dair enflasyon oranı etkili olacak. İşte, asgari ücret zammı 2023 son dakika açıklamaları…

TEMMUZ Asgari ücret zammı 2023 son dakika: Brüt ve net Asgari ücret ne kadar olacak, ek zam var mı, ne zaman gelecek?

Asgari ücrete zam geldi mi, ne zaman gelecek soruları gündemdeki yerini aldı. GSS primleri, işsizlik maaşı, dul ve yetim aylığı, 65 yaş ve engelli aylığı gibi kalemlerde etkili olması beklenen asgari ücret zammı 2023 son dakika araştırmaları başladı. İşçi ve işveren şimdiden ilk tahminleri araştırıyor. Bakan Vedat Bilgin'in açıklamaları dikkatle takip ediliyor. Peki, asgari ücret ne kadar olacak, ek zam var mı, ara zam gelecek mi? İşte, asgari ücrette temmuz zammı son durum…

TEMMUZ Asgari ücret zammı 2023 son dakika: Brüt ve net Asgari ücret ne kadar olacak, ek zam var mı, ne zaman gelecek?

ASGARİ ÜCRET 2023 NE KADAR OLDU?

2023 yılında uygulanacak asgari ücret ocak zammı sonrası brüt 10 bin 8 TL, net olarak da 8 bin 506 TL olarak belirlendi.

Öte yandan yeni ücretle birlikte işverene çalışan başına destek ödemeleri de başladı.

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TEMMUZ Asgari ücret zammı 2023 son dakika: Brüt ve net Asgari ücret ne kadar olacak, ek zam var mı, ne zaman gelecek?

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?

Gerekirse ara zam yapmaktan geri durmayacaklarını açıklayan Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrası Temmuz ayında asgari ücretin değerlendirileceğini aktardı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücrete temmuzda artış sinyalinin ardından gözler temmuz ayında yapılacak ara zamma çevrildi.

TEMMUZ Asgari ücret zammı 2023 son dakika: Brüt ve net Asgari ücret ne kadar olacak, ek zam var mı, ne zaman gelecek?

ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞAN EMEKLİYE MÜJDE!

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında başvurular 1.5 milyonu geçerken, emekli olup çalışmaya devam edenlerin asgari ücreti de artacak. Emekliliği tamamladıktan sonra destek primine tabi olarak çalışan asgari ücretli çalışanın aylık net ücreti (yüzde 7.5) 638 lira yükselecek.

TEMMUZ Asgari ücret zammı 2023 son dakika: Brüt ve net Asgari ücret ne kadar olacak, ek zam var mı, ne zaman gelecek?

Asgari ücretten gelir, damga vergisi kaldırırken, sadece sigorta primi işçi hissesi kesintisi yapılıyor. Normal çalışanın sigorta primine tabi aylık ücretinden yüzde 15, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanın aylık ücretinden ise yüzde 7.5 kesinti yapılıyor. Asgari ücretle normal çalışan aylık 8 bin 506 lira net ücret alırken, sosyal güvenlik destek primine tabi olarak asgari ücretle çalışan emekli çalışanın aylık net ücreti ise 9 bin 144 liraya denk geliyor.

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