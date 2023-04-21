Haberler Yaşam TEMMUZ Asgari ücret zammı 2023 son dakika: Brüt ve net Asgari ücret ne kadar olacak, ek zam var mı, ne zaman gelecek?

Giriş Tarihi: 21.04.2023 10:58 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023 10:58

TEMMUZ Asgari ücret zammı 2023 son dakika: Brüt ve net Asgari ücret ne kadar olacak, ek zam var mı, ne zaman gelecek?

Asgari ücretliye temmuz zammı bekleniyor. En düşük emekli maaşında yaşanan artış sonrası araştırılmaya başlayan asgari ücret zammı 2023 son dakika haberleri ile takip ediliyor. Başkan Erdoğan tarafından gerekirse yeniden değerlendirileceği her fırsatta hatırlatılan ücret için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde çalışmalar başladı. Brüt ve net Asgari ücret ne kadar olacak, ek zam var mı, ara zam gelecek mi soruları yanıt arıyor. Konuya dair enflasyon oranı etkili olacak. İşte, asgari ücret zammı 2023 son dakika açıklamaları…