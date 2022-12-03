Asgari ücret zammı Türkiye’nin gündeminde! Asgari ücret 8000 TL olacak mı, Ocak 2023 zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanır?

Asgari ücret zammını belirleyecek tespit komisyonu toplantıları merakla bekleniyor. Yeni asgari ücret zammı, enflasyon oranları ile birlikte değerlendirilecek olup vatandaşları enflasyona ezdirmeyecek şekilde çalışmalarla kararlaştırılacak. Her yıl Aralık ayında 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyon toplantılarıyla belirlenen zam oranı ile ilgili olarak "2023 Brüt, NET Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. İşte son değerlendirmeler ve açıklamalar…