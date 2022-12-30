Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama işçi sonuç ekranında! 11 bin 317 işçi alımı sonuçları ile 2022 Sağlık Bakanlığı temizlik görevlisi, güvenlik kura sonuçları isim listesi

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama işlemleri başladı. 28-29 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen 11 bin 317 sürekli işçi alımı kura çekimi canlı yayın ile takip edildi. Ardından nihai isim listesi "iscisonuc.saglik.gov.tr" adresinde yerini aldı. İl il gerçekleşen kura çekilişi ardından tüm sonuçlar duyuruldu. En çok araştırılanlar arasında Sağlık Bakanlığı temizlik görevlisi / güvenlik görevlisi kura sonuçları yer alıyor. İŞKUR üzerinden alınan başvurularda sona gelindi ve İsim isim sorgulama başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı kura sonuçları listesi nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, personel alımı kura sonuçları PDF…