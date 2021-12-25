Gaziantep'te bir sitede 4 yaşındaki Asiye Ateş'in pitbull saldırısına uğraması ile ilgili son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Sitede apartman görevlisi olarak çalışan Hüseyin Ateş'in kızı 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğramış ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Yaşanan üzücü olayın ardından Asiye Ateş son sağlık durumu nasıl, iyileşti mi sorusuna yanıt aranıyor. Konuyla ilgili Başkan Erdoğan'dan Asiye Ateş ile yakından ilgilendiklerini ve olayın ardından babasını kandırmak isteyenlere de izin vermeyeceklerini belirterek, "Kandıramayacak, bunların bedelini ödeyeceksiniz" diye konuştu. Peki Asiye Ateş sağlık durumu nasıl, iyileşti mi? Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş son durumu nasıl? İşte son bilgiler…