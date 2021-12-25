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Haberler Yaşam Asiye Ateş sağlık durumu nasıl, iyileşti mi? Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş son durumu nasıl?
Giriş Tarihi: 25.12.2021 23:17 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 23:51

Asiye Ateş sağlık durumu nasıl, iyileşti mi? Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş son durumu nasıl?

Gaziantep'te bir sitede 4 yaşındaki Asiye Ateş'in pitbull saldırısına uğraması ile ilgili son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Sitede apartman görevlisi olarak çalışan Hüseyin Ateş'in kızı 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğramış ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Yaşanan üzücü olayın ardından Asiye Ateş son sağlık durumu nasıl, iyileşti mi sorusuna yanıt aranıyor. Konuyla ilgili Başkan Erdoğan'dan Asiye Ateş ile yakından ilgilendiklerini ve olayın ardından babasını kandırmak isteyenlere de izin vermeyeceklerini belirterek, "Kandıramayacak, bunların bedelini ödeyeceksiniz" diye konuştu. Peki Asiye Ateş sağlık durumu nasıl, iyileşti mi? Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş son durumu nasıl? İşte son bilgiler…

Asiye Ateş sağlık durumu nasıl, iyileşti mi? Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş son durumu nasıl?

Asiye Ateş sağlık durumu nasıl, son durumu nasıl oldu gibi sorulara milyonlar yanıt arıyor. Gaziantep'te 2 Pitbull köpeğinin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki minik Asiye Ateş'in tedavisinde yeni bir gelişme yaşanmış Erdoğan'ın talimatıyla minik Asiye Antalya'ya sevk edilmişti. Akdeniz Üniversitesi'nde tedavisine devam edilen Asiye'nin ilk sözleri ise, "Eve gitmek istiyorum" oldu. Peki Asiye Ateş sağlık durumu nasıl, iyileşti mi? Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş son durumu nasıl?

Asiye Ateş sağlık durumu nasıl, iyileşti mi? Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş son durumu nasıl?

ASİYE ATEŞ SAĞLIK DURUMU NASIL, İYİLEŞTİ Mİ?

Başkan Erdoğan, Pitbull köpeklerin saldırısıyla ağır yaralanan Asiye Ateş ile yakından ilgilendiklerini ve olayın ardından babasını kandırmak isteyenlere de izin vermeyeceklerini belirterek, "Kandıramayacak, bunların bedelini ödeyeceksiniz" diye konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN PİTBULL SALDIRISINA UĞRAYAN ASİYE İLE İLGİLİ NET MESAJ: BEDELİNİ ÖDEYECEKLER

Asiye yavrumuzu pitbull köpekleri parçalama noktasına geldiler. Biz hayvanseverler noktasında yasal düzenleme yapalım dedik, yaptık. Bu yasal düzenleme ile ortaya bir de bedel çıkıyor. Asiye yavrumuzu biz ambulans uçakla, değerli kardeşim Ömer Özkan Bey'in hastanesine naklettik. Gerekli operasyonlar yapılacak. Bu köpekler parası bol olanların köpekleri. Ne oluyor, ne gidiyor, ne yapıyorlar? Böyle bir dertleri yok. Yavru paramparça oluyor, babayı nasıl kandırırızın derdindeler. Kandıramayacaksınız, bunun bedelini ödeyeceksiniz. Yavrumuzun tedavisi noktasında her türlü desteği sağlayacağız. Apartman görevlisi olan babasını da, oradan alıp çok daha ideal bir yere yerleştireceğiz.

Siyaset kritik dönemlerde zor kararlar almayı gerektirir. Siyasetçinin görevi ikbal peşinde koşmak değil, sorumluluk yerine getirmektir. Gelecek yerine sadece bugüne odaklananlar fırsat pencerelerini göremez.

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Asiye Ateş sağlık durumu nasıl, iyileşti mi? Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş son durumu nasıl?

NE OLMUŞTU?

ASİYE ATEŞ SAĞLIK DURUMU

Gaziantep'te bir sitenin bahçesinde pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, iki köpek güçlükle yakalanarak barınağa götürüldü.

Olay, öğleden sona Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir sitenin bahçesindeki basketbol sahasında oyun oynayan 4 yaşındaki A.A., iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Saldırı esnasında köpekler, talihsiz çocuğu yüzünden ve göğüs kısmından ısırdı.

AĞIR YARALANAN ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Olay sonrası çığlıkları ve sesleri duyan vatandaşların yardımı sonucu güçlükle kurtarılan çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Köpek saldırısı sonucu ağır yaralanan çocuk tedaviye alındı. Küçük kızın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

KÖPEKLER GÜÇLÜKLE YAKALANARAK BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ

Küçük kız çocuğuna saldırarak ağır yaralayan pitbull cinsi iki köpek ise ihbar üzerine olay yerine gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ekipleri tarafından güçlükle yakalandı. Yakalanan saldırgan iki köpek, boyunlarına geçirilen uzun tasmalarla zor zapt edilerek araca konuldu. İki köpek, barınağa götürüldü.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Asiye Ateş sağlık durumu nasıl, iyileşti mi? Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş son durumu nasıl?
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