ASİYE ATEŞ SAĞLIK DURUMU NASIL, İYİLEŞTİ Mİ?

Başkan Erdoğan, Pitbull köpeklerin saldırısıyla ağır yaralanan Asiye Ateş ile yakından ilgilendiklerini ve olayın ardından babasını kandırmak isteyenlere de izin vermeyeceklerini belirterek, "Kandıramayacak, bunların bedelini ödeyeceksiniz" diye konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN PİTBULL SALDIRISINA UĞRAYAN ASİYE İLE İLGİLİ NET MESAJ: BEDELİNİ ÖDEYECEKLER

Asiye yavrumuzu pitbull köpekleri parçalama noktasına geldiler. Biz hayvanseverler noktasında yasal düzenleme yapalım dedik, yaptık. Bu yasal düzenleme ile ortaya bir de bedel çıkıyor. Asiye yavrumuzu biz ambulans uçakla, değerli kardeşim Ömer Özkan Bey'in hastanesine naklettik. Gerekli operasyonlar yapılacak. Bu köpekler parası bol olanların köpekleri. Ne oluyor, ne gidiyor, ne yapıyorlar? Böyle bir dertleri yok. Yavru paramparça oluyor, babayı nasıl kandırırızın derdindeler. Kandıramayacaksınız, bunun bedelini ödeyeceksiniz. Yavrumuzun tedavisi noktasında her türlü desteği sağlayacağız. Apartman görevlisi olan babasını da, oradan alıp çok daha ideal bir yere yerleştireceğiz.

Siyaset kritik dönemlerde zor kararlar almayı gerektirir. Siyasetçinin görevi ikbal peşinde koşmak değil, sorumluluk yerine getirmektir. Gelecek yerine sadece bugüne odaklananlar fırsat pencerelerini göremez.