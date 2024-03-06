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Haberler Yaşam Aşk üçgeni adliyede bitti! 2 kadın 1 adamın ilişkisinde eş-sevgili çıkmazı
Giriş Tarihi: 06.03.2024 07:43 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 07:44

Aşk üçgeni adliyede bitti! 2 kadın 1 adamın ilişkisinde eş-sevgili çıkmazı

İki kadın bir adamın yer aldığı aşk üçgeni adliyeye taşındı. Eşiyle boşanma aşamasında olan Kadriye S., eşinin sevgilisi Sevil K. tarafından rahatsız edildiğini söyleyerek şikayetçi oldu. "Maymun, tilkiye benziyorsun. Senin kapına adam diker yüzünde 20 dikişlik hasar bırakırım, aynaya her baktığında beni hatırlayacaksın fare suratlı" diyen sevgili Sevil K. hakkında "hakaret" ve "tehdit" suçlarından soruşturma başlatıldı.

ARZU KAYA
Aşk üçgeni adliyede bitti! 2 kadın 1 adamın ilişkisinde eş-sevgili çıkmazı

İki kadın bir adamı karşı karşıya getiren ilginç olayın adresi İstanbul Maltepe. 37 yaşındaki ev hanımı Kadriye S. ile eşinin arası geçtiğimiz yıl açılmaya başladı.

Aşk üçgeni adliyede bitti! 2 kadın 1 adamın ilişkisinde eş-sevgili çıkmazı

İddiaya göre de eşiyle boşanma aşamasına gelen kadın, bu süreçte aldatıldığını da öğrendi.

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Aşk üçgeni adliyede bitti! 2 kadın 1 adamın ilişkisinde eş-sevgili çıkmazı

Yaşadıkları ise sadece eşiyle boşanma aşamasına girmesi ve akabinde aldatılmasıyla da sınırlı kalmadı çünkü eşinin sevgilisi Sevil K. tarafından aylarca süren, can sıkıcı mesajlara maruz kaldı.

Aşk üçgeni adliyede bitti! 2 kadın 1 adamın ilişkisinde eş-sevgili çıkmazı

"EŞİMİN SEVGİLİSİ BENİ RAHATSIZ EDİYOR"

İstanbul Kadıköy'de yaşayan 35 yaşındaki Sevil K.'nin kendisini cep telefonu aracılığıyla 3 aydır hakaret ve tehdit ettiğini söyleyen Kadriye S., karakola giderek şikayetçi oldu.

Aşk üçgeni adliyede bitti! 2 kadın 1 adamın ilişkisinde eş-sevgili çıkmazı

"Sevil K. eşimin sevgilisi olur. Eşimin sevgilisi olan kadın beni rahatsız ediyor" dedi. Numarasını da engelledi. Ancak eşin yeni sevgilisini engellenmek de durduramadı.

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