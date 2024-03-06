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Aşk üçgeni adliyede bitti! 2 kadın 1 adamın ilişkisinde eş-sevgili çıkmazı
Giriş Tarihi: 06.03.2024 07:43
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
07:44
Aşk üçgeni adliyede bitti! 2 kadın 1 adamın ilişkisinde eş-sevgili çıkmazı
İki kadın bir adamın yer aldığı aşk üçgeni adliyeye taşındı. Eşiyle boşanma aşamasında olan Kadriye S., eşinin sevgilisi Sevil K. tarafından rahatsız edildiğini söyleyerek şikayetçi oldu. "Maymun, tilkiye benziyorsun. Senin kapına adam diker yüzünde 20 dikişlik hasar bırakırım, aynaya her baktığında beni hatırlayacaksın fare suratlı" diyen sevgili Sevil K. hakkında "hakaret" ve "tehdit" suçlarından soruşturma başlatıldı.