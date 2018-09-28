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Askere gidebilmek için 100 kilo verdi!

Giriş Tarihi: 28.09.2018 09:34 Güncelleme Tarihi: 28.09.2018 09:37
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Askere gidebilmek için 100 kilo verdi!
Askere gidebilmek için 100 kilo verdi!

Askere gidebilmek için kendine söz veren Arif Düzcan, düzenli spor yaptı ve diyetini hiç bozmadı. Sonuç; 10 ayda 100 kilo vererek, çakı gibi bir asker oldu.

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Askere gidebilmek için 100 kilo verdi!
Askere gidebilmek için 100 kilo verdi!

Akyazı'da yaşayan Arif Düzcan (22) geçtiğimiz yıl askere gitmek istedi. Ancak 180 kilo olunca kışlaya giremedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askerlerin sağlığı için getirdiği sınırların dışında kalan Arif, pes etmedi ve bir karar verdi: "Kilo vereceğim!"

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Askere gidebilmek için 100 kilo verdi!
Askere gidebilmek için 100 kilo verdi!

Azim ve hırsla, hem diyet hem de spor yapıp 80 kiloya indi. Tam 10 ayda 100 kilo verdi. Ardından çakı gibi asker olup tezkeresini aldı. Düzcan, "Kendime 'Zayıflayacağım ve askere gideceğim' diye söz verdim. Benden mutlusu yok" diye konuştu. (POSTA)

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Askere gidebilmek için 100 kilo verdi!
Askere gidebilmek için 100 kilo verdi!

İşte Arif Düzcan gibi değişimiyle şaşırtan insanlar…

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Askere gidebilmek için 100 kilo verdi!
Askere gidebilmek için 100 kilo verdi!
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Askere gidebilmek için 100 kilo verdi!
Askere gidebilmek için 100 kilo verdi!
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Askere gidebilmek için 100 kilo verdi!
Askere gidebilmek için 100 kilo verdi!
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