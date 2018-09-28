Askere gidebilmek için 100 kilo verdi!

Azim ve hırsla, hem diyet hem de spor yapıp 80 kiloya indi. Tam 10 ayda 100 kilo verdi. Ardından çakı gibi asker olup tezkeresini aldı. Düzcan, "Kendime 'Zayıflayacağım ve askere gideceğim' diye söz verdim. Benden mutlusu yok" diye konuştu. (POSTA)