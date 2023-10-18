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Haberler Yaşam Askerlik yerleri ne zaman belli olacak 2023? MSB 2023 Kasım askerlik yerleri celbi tarihi sorgulama ekranı e devlet
Giriş Tarihi: 18.10.2023 11:06 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023 11:06

Askerlik yerleri ne zaman belli olacak 2023? MSB 2023 Kasım askerlik yerleri celbi tarihi sorgulama ekranı e devlet

Askerlik yerleri sorgulama 2023 araştırması yapılıyor. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklama ile Kasım askerlik yerleri celbi tarihi 2023 belli olmuş durumda. E devlet üzerinden sorgulama yapılacakken, sınıflandırma sonuçları 31 Ağustos'a kadar başvuru yapan vatandaşlar için duyuruldu. MSB celp ve sevk tarihleri de de belli olmuş durumda. Bu noktada, "Kasım askerlik yerleri ne zaman belli olacak?" sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin celbi bu hafta belli olacak. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2023? İşte, konu hakkında detaylar

Askerlik yerleri ne zaman belli olacak 2023? MSB 2023 Kasım askerlik yerleri celbi tarihi sorgulama ekranı e devlet

Kasım askerlik yerleri ne zaman belli olacak, ne zaman açıklanacak sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri belli olurken, askerlik yerleri sorgulama e devlet üzerinden yapılacak. Milli Savunma Bakanlığı, konu hakkında duyurularda bulunacak. İşte, konu hakkında detaylar

Askerlik yerleri ne zaman belli olacak 2023? MSB 2023 Kasım askerlik yerleri celbi tarihi sorgulama ekranı e devlet

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Askerlik yerleri 27 Ekim 2023 tarihinde belli olacak.

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Askerlik yerleri ne zaman belli olacak 2023? MSB 2023 Kasım askerlik yerleri celbi tarihi sorgulama ekranı e devlet

YÜKÜMLÜ SEVK TARİHLERİ

Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.

Yükümlü Sevk Tarihleri

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) 09 Kasım 2023

Er (2'nci Grup) 07 Aralık 2023

Er (3'üncü Grup) 11 Ocak 2024

Askerlik yerleri ne zaman belli olacak 2023? MSB 2023 Kasım askerlik yerleri celbi tarihi sorgulama ekranı e devlet

ASKERLİK YERLERİ DUYURUSU

Kasım sınıflandırma dönemi duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

Askerlik yerleri ne zaman belli olacak 2023? MSB 2023 Kasım askerlik yerleri celbi tarihi sorgulama ekranı e devlet

Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.

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