Haberler Yaşam Askerlik yerleri ne zaman belli olacak 2023? MSB 2023 Kasım askerlik yerleri celbi tarihi sorgulama ekranı e devlet

Giriş Tarihi: 18.10.2023 11:06 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023 11:06

Askerlik yerleri sorgulama 2023 araştırması yapılıyor. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklama ile Kasım askerlik yerleri celbi tarihi 2023 belli olmuş durumda. E devlet üzerinden sorgulama yapılacakken, sınıflandırma sonuçları 31 Ağustos'a kadar başvuru yapan vatandaşlar için duyuruldu. MSB celp ve sevk tarihleri de de belli olmuş durumda. Bu noktada, "Kasım askerlik yerleri ne zaman belli olacak?" sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin celbi bu hafta belli olacak. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2023? İşte, konu hakkında detaylar