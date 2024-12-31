Aslan Burcu 2025 yorumu: Aslan burçlarını yeni yılda neler bekliyor? Aşk, para, sağlık, iş…

YENİ YILDA ASLAN BURÇLARINI NELER BEKLİYOR?

2025'TE ASLAN BURCU: İLİŞKİLERİNİZDE YENİ BİR DÖNEM

Ortaklaşa kaynaklar, başkalarından gelen gelirler ile ilgili daha empatik olduğunuz bir zaman dilimi. Kaos ve kriz getirecek durumlar ortaya çıkarsa bu durumlara karşı dikkatsiz ve gevşek hareket etmek olumlu sonuç getirmeyebilir. Ortaklaşa kaynaklar, başkalarından gelen gelirler ile ilgili daha sezgisel ve anlayışlı hareket edebilirsiniz. Sezgisel yetenekleriniz daha da artıyor ve spiritüel konular belki şimdiye kadar hiç ilginizi çekmemişti. 29 Mart'ta Güneş Tutulması Koç burcunda Merkür ve Venüs Retro'su ile birlikte gerçekleşecek. Ruhsal enerjinizin yardımıyla manevi yönünüz güçlenecek ve planlarınız kendiliğinden rayına oturacak.