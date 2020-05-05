HaberlerYaşamAslanın mucize kurtuluşu! Sırtlanların arasında ölümü beklerken...
Giriş Tarihi: 05.05.2020 10:25Güncelleme Tarihi: 28.10.2021 09:58
Aslanın mucize kurtuluşu! Sırtlanların arasında ölümü beklerken...
Ormanlar kralı aslan ölümün nefesini ensesinde hissettiği o anda bir mucizeyle karşılaştı. Vahşi doğanın en güçlü canlısı ve besin zincirinin en üstündeki etobur olarak bilinir aslanlar. Hatta kendilerine bu heybetli ve güçlü görüntüleri nedeniyle Ormanlar Kralı denir. Sırtlanların da elbette aslanlara karşı şansları çok zayıf. Ama bu kez işler terse döndü. Onlarca sırtlan bir aslanı araya aldı. Kaçacak yeri kalmayan tek başına direnirken ciddi yaralar alan aslan hiç beklenmedik bir şeyle karşılaştı. İşte izleyenleri hayretler içinde bıkan anların kare kare görüntüsü!