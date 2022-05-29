Asperger sendromu nedir, belirtileri nelerdir? İşte asperger sendromu özellikleri!

Otizm spektrum bozuklukları arasında yer alan Asperger sendromu bugün gündemdeki yerini aldı. Sosyal beceriler konusunda zorluk yaşayan bu kişiler, zeka düzeylerinin ortalamanın üzerinde olması ile de biliniyor. Konuyla ilgili olarak "Asperger sendromu nedir, belirtileri nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Bu sendromu tamamen iyileştirici bir tedavi yöntemi bulunmazken normale yakın bir hayat sürebilmeleri için psikolojik tedavi verilebiliyor. Peki, Asperger sendromu nedir, belirtileri nelerdir? İşte detaylar...