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Haberler Yaşam Asperger sendromu nedir, belirtileri nelerdir? İşte asperger sendromu özellikleri!
Giriş Tarihi: 29.05.2022 19:09 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022 19:09

Asperger sendromu nedir, belirtileri nelerdir? İşte asperger sendromu özellikleri!

Otizm spektrum bozuklukları arasında yer alan Asperger sendromu bugün gündemdeki yerini aldı. Sosyal beceriler konusunda zorluk yaşayan bu kişiler, zeka düzeylerinin ortalamanın üzerinde olması ile de biliniyor. Konuyla ilgili olarak "Asperger sendromu nedir, belirtileri nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Bu sendromu tamamen iyileştirici bir tedavi yöntemi bulunmazken normale yakın bir hayat sürebilmeleri için psikolojik tedavi verilebiliyor. Peki, Asperger sendromu nedir, belirtileri nelerdir? İşte detaylar...

Asperger sendromu nedir, belirtileri nelerdir? İşte asperger sendromu özellikleri!

Asperger sendromu belirtileri ve özellikleriyle merak konusu haline geldi. Otizm spektrum bozuklukları arasında yer alan bu sendrom çoğunlukla uzun süreler ebeveynler tarafından fark edilmez. Bir haberle gündeme gelen bu sendromla ilgili olarak "Asperger sendromu nedir, belirtileri nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Asperger sendromu belirtileri ve merak edilen tüm detaylar...

Asperger sendromu nedir, belirtileri nelerdir? İşte asperger sendromu özellikleri!

ASPERGER SENDROMU NEDİR?

Asperger Sendromu, otizm spektrum bozuklukları başlığı altında değerlendirilen bozukluklardan biridir. İsmini, 1944 yılında sendromu tanımlayan Avusturyalı bir çocuk doktoru olan Hans Asperger'den almıştır. Amerikan Psikiyatri Birliği'nin son sınıflama sisteminde ayrı bir bozukluk olarak yer almasa da klinisyenler arasında sıklıkla kullanılan bir tanıdır.

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Asperger sendromu nedir, belirtileri nelerdir? İşte asperger sendromu özellikleri!

Bu tanıyı alan kişiler, konuşma becerilerinde belirgin bir problem olmamasına rağmen diğer insanlarla iletişim ve ilişki kurmada sorunlar yaşarlar. Buna ek olarak takıntılı düşünce, davranış ve ilgileri de bulunur.

Bu sendrom erkek çocuklarında çok daha sık görülür fakat bunun sebebi bilinmemektedir. Genel olarak 4 erkeğe karşın 1 kız çocuğun bu bozukluktan etkilendiği kabul edilir.

Asperger sendromu nedir, belirtileri nelerdir? İşte asperger sendromu özellikleri!

ASPERGER SENDROMU BELİRTİLERİ

Tipik olarak güçlü sözel dil becerileri ve entelektüel yetenek, Asperger sendromunu diğer otizm türlerinden ayırt eder.

Semptomlar genellikle aşağıdaki gibidir:

Konuşabilmelerine rağmen sohbeti başlatma ve sürdürmede zorluk yaşarlar.
Rutini sever, değişiklikten hoşlanmazlar.
Aşırı derecede içine kapanıktırlar.
Tekrarlayıcı davranışlar sergiler, tekdüze konuşurlar.
Karşısındaki konuşurken değişen ses tonunu anlamaz, esprileri algılayamazlar.
Konuşmalar resmi, göz kontağı zayıftır.
Bir iki konuda aşırı ilgili olup detaycı olabilirler.
Sevdiği konularda aşırı konuşur, tek taraflı sohbete dalarlar.
Motor becerilerinde yaşıtlarına göre öğrenme daha geç gerçekleşir.

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