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Haberler Yaşam Astrolog Meral Güven'in küfürleri taraftarı kızdırdı! 'Şampiyon Fenerbahçe olacak' demişti... TikTok canlı yayını şok etti!
Giriş Tarihi: 27.05.2024 11:48 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 11:48

Astrolog Meral Güven'in küfürleri taraftarı kızdırdı! 'Şampiyon Fenerbahçe olacak' demişti... TikTok canlı yayını şok etti!

Süper Lig kupa yarışında karşı karşıya gelen Galatasaray ve Fenerbahçe arasında avantajlı olan sarı kırmızılılar şampiyon oldu. Gecenin en konuşulan olayı ise maçlardan sonra yaşandı. Son maçlara kadar gündemden düşmeyen Astrolog Meral Güven TikTok canlı yayını açtı ve taraftarları kızdıracak sözler söyledi. Ağıza alınmayacak küfürler eden ünlü astroloğun sözlerini duyanlar yayına akın etti. 'Yüce Mevlama şükürler olsun ki hevesinizi kursağınızda bıraktı' paylaşımı ardından şok eden Astrolog Meral Güven'in küfürleri sosyal medyada gündem oldu.

Astrolog Meral Güven’in küfürleri taraftarı kızdırdı! ’Şampiyon Fenerbahçe olacak’ demişti... TikTok canlı yayını şok etti!

Galatasaray, Konyaspor maçı sonrası şampiyonluğunu ilan etti. Yarışta kalmaya devam eden Fenerbahçe ise 6 gol atmasına rağmen liderliği yakalayamadı. Süper Lig'in son haftasına kadar Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına dair yorumlarını paylaşan Astrolog Meral Güven paylaşımı ile taraftarları şok etti. Sarı lacivertli taraftarlar TikTok yayınına tepki göstermeye devam ediyor. Ünlü Astrolog Meral Güven 'in küfürleri ise paylaşım rekorları kırıyor!

Astrolog Meral Güven’in küfürleri taraftarı kızdırdı! ’Şampiyon Fenerbahçe olacak’ demişti... TikTok canlı yayını şok etti!

Haftalardır liderliğini sürdüren Galatasaray, 102 puanla şampiyonluğa erişti. Fenerbahçe ise İstanbulspor karşısında 6 gol atmasında rağmen 99 puanda kalarak 2. oldu.

Şampiyonluk kutlamaları ardından gözler günlerdir Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını söyleyen Astrolog Meral Güven'e döndü.

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Astrolog Meral Güven’in küfürleri taraftarı kızdırdı! ’Şampiyon Fenerbahçe olacak’ demişti... TikTok canlı yayını şok etti!

"Galatasaray, Konyaspor'a mağlup olacak. Fenerbahçe taraftarına sesleniyorum, bir mucize gerçekleşecek" ifadelerini kullanan Güven'in beklediği sonuç gelmeyince taraftar tepkisini göstermeye başladı.

Ünlü astrolog taraftara önce sosyal medya hesabından yazılı olarak seslendi:

Astrolog Meral Güven’in küfürleri taraftarı kızdırdı! ’Şampiyon Fenerbahçe olacak’ demişti... TikTok canlı yayını şok etti!

"YÜCE MEVLAMA ŞÜKÜRLER OLSUN"

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Astrolog Meral Güven "Yüce mevlama şükürler olsun ki hevesinizi kursağınızda bıraktı. Geçen yıl ölmüş çocuğuma küfür edip beni tehdit ediyordunuz ve adamın böyle işte hevesini kursağında bırakırlar oh canıma değsin beter olun. Allah'a ortak koşmak neymiş gördünüz mü? Oh rabbim sana şükürler olsun dualarım kabul ettin yarabbim çok şükür.

Astrolog Meral Güven’in küfürleri taraftarı kızdırdı! ’Şampiyon Fenerbahçe olacak’ demişti... TikTok canlı yayını şok etti!

Beni Allah gibi gördünüz ya alın bakalım sonuca beter olun öyle küfür edilmez böyle hevesinizi kursağınızda bırakırlar." şeklinde açıklaması ile taraftarın tepkisini çekti.

Ardından şok eden TikTok canlı yayını geldi.

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