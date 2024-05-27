Astrolog Meral Güven’in küfürleri taraftarı kızdırdı! ’Şampiyon Fenerbahçe olacak’ demişti... TikTok canlı yayını şok etti!

Galatasaray, Konyaspor maçı sonrası şampiyonluğunu ilan etti. Yarışta kalmaya devam eden Fenerbahçe ise 6 gol atmasına rağmen liderliği yakalayamadı. Süper Lig'in son haftasına kadar Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına dair yorumlarını paylaşan Astrolog Meral Güven paylaşımı ile taraftarları şok etti. Sarı lacivertli taraftarlar TikTok yayınına tepki göstermeye devam ediyor. Ünlü Astrolog Meral Güven 'in küfürleri ise paylaşım rekorları kırıyor!