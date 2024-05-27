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Astrolog Meral Güven'in küfürleri taraftarı kızdırdı! 'Şampiyon Fenerbahçe olacak' demişti... TikTok canlı yayını şok etti!
Giriş Tarihi: 27.05.2024 11:48
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
11:48
Astrolog Meral Güven'in küfürleri taraftarı kızdırdı! 'Şampiyon Fenerbahçe olacak' demişti... TikTok canlı yayını şok etti!
Süper Lig kupa yarışında karşı karşıya gelen Galatasaray ve Fenerbahçe arasında avantajlı olan sarı kırmızılılar şampiyon oldu. Gecenin en konuşulan olayı ise maçlardan sonra yaşandı. Son maçlara kadar gündemden düşmeyen Astrolog Meral Güven TikTok canlı yayını açtı ve taraftarları kızdıracak sözler söyledi. Ağıza alınmayacak küfürler eden ünlü astroloğun sözlerini duyanlar yayına akın etti. 'Yüce Mevlama şükürler olsun ki hevesinizi kursağınızda bıraktı' paylaşımı ardından şok eden Astrolog Meral Güven'in küfürleri sosyal medyada gündem oldu.