Aşure Günü tarihi 2024 için geri sayım! Diyanet ile Muharrem ayı 10. günü ne zaman, Aşure Günü hangi tarihte?

AŞURE TARİFİ

MALZEMELER

İç malzemesi:

1,5 su bardağı aşurelik buğday

1 su bardağından 1 parmak eksik nohut

1 su bardağından 1 parmak eksik fasulye

1 su bardağı kuru üzüm

13 adet kuru kayısı (gün kurusu)

10 adet kuru incir

1 büyük boy portakal kabuğu ve suyu

3,5 su bardağı toz şeker

20 bardak su (toplam 4 litre)

Aşure süsleme için:

Ceviz içi

Fındık içi

Nar

AŞÇININ NOTU

Aşurenizin içine her şey piştikten sonra ekstra olarak isterseniz ceviz ve fındık koyabilirsiniz. Aşure süsleme için kullanacağınız fındık ve cevizi aşure yapımında içine koyarak da kullanabilirsiniz.