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Haberler Yaşam Aşure Günü tarihi 2024 için geri sayım! Diyanet ile Muharrem ayı 10. günü ne zaman, Aşure Günü hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 11.07.2024 23:34 Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 23:34

Aşure Günü tarihi 2024 için geri sayım! Diyanet ile Muharrem ayı 10. günü ne zaman, Aşure Günü hangi tarihte?

Muharrem ayı başladı. İslam alemi bu ay içerisinde idrak edilecek Aşure Günü tarihi için beklemeye başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan hicri takvim ile takip edilen özel günler gündemde. Müslümanlar aşurelerini pişirmek ve paylaşmak adına bekliyor. Peki; Muharrem ayı 10. günü ne zaman, Aşure Günü hangi tarihte? İşte, detaylar...

Aşure Günü tarihi 2024 için geri sayım! Diyanet ile Muharrem ayı 10. günü ne zaman, Aşure Günü hangi tarihte?

Aşure Günü ne zaman sorusu yanıt arıyor. Tariflerini hazır bekleten İslam alemi, Muharrem ayı 10. günü bekliyor. Diyanet ile takip edilen özel günler dini günler takvimi üzerinde işaretleniyor. İşte, Aşure Günü tarihi 2024...

Aşure Günü tarihi 2024 için geri sayım! Diyanet ile Muharrem ayı 10. günü ne zaman, Aşure Günü hangi tarihte?

MUHARREM AYI BAŞLADI!

Muharrem ayı, 7 Temmuz 2024 Pazar günü idrak edilmeye başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre 2024 hicri yılbaşı 1 Muharrem günü yaşanacak.

Buna göre hicri yılbaşı 2024 yılında, 7 Temmuz 2024 Pazar gününe denk geliyor.

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Aşure Günü tarihi 2024 için geri sayım! Diyanet ile Muharrem ayı 10. günü ne zaman, Aşure Günü hangi tarihte?

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN 2024?

İslam inancına göre, Hazreti Adem'den itibaren peygamberlerin hayatında önemli hadiselerin yaşandığı, bereket, paylaşma, birlik ve beraberliğin simgesi aşurenin yapıldığı muharrem ayının onuncu günü olan "Aşure Günü" idrak edilecek.

Muharrem ayının 10. günü kutlanan Aşure Günü bu yıl 16 Temmuz 2023 Salı gününe denk geliyor.

Aşure Günü tarihi 2024 için geri sayım! Diyanet ile Muharrem ayı 10. günü ne zaman, Aşure Günü hangi tarihte?

AŞURE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Muharrem'in onuncu günü âşûrâ günüdür. Bu gün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir (Serahsî, el-Mebsût, III, 92). Zira Resûlullah (s.a.s.), âşûrâ gününde oruç tutmuş ve bunu müslümanlara tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 69)

Aşure Günü tarihi 2024 için geri sayım! Diyanet ile Muharrem ayı 10. günü ne zaman, Aşure Günü hangi tarihte?

AŞURE TARİFİ

MALZEMELER

İç malzemesi:

1,5 su bardağı aşurelik buğday
1 su bardağından 1 parmak eksik nohut
1 su bardağından 1 parmak eksik fasulye
1 su bardağı kuru üzüm
13 adet kuru kayısı (gün kurusu)
10 adet kuru incir
1 büyük boy portakal kabuğu ve suyu
3,5 su bardağı toz şeker
20 bardak su (toplam 4 litre)

Aşure süsleme için:

Ceviz içi
Fındık içi
Nar

AŞÇININ NOTU

Aşurenizin içine her şey piştikten sonra ekstra olarak isterseniz ceviz ve fındık koyabilirsiniz. Aşure süsleme için kullanacağınız fındık ve cevizi aşure yapımında içine koyarak da kullanabilirsiniz.

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