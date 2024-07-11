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Aşure Günü tarihi 2024 için geri sayım! Diyanet ile Muharrem ayı 10. günü ne zaman, Aşure Günü hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 11.07.2024 23:34
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024
23:34
Aşure Günü tarihi 2024 için geri sayım! Diyanet ile Muharrem ayı 10. günü ne zaman, Aşure Günü hangi tarihte?
Muharrem ayı başladı. İslam alemi bu ay içerisinde idrak edilecek Aşure Günü tarihi için beklemeye başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan hicri takvim ile takip edilen özel günler gündemde. Müslümanlar aşurelerini pişirmek ve paylaşmak adına bekliyor. Peki; Muharrem ayı 10. günü ne zaman, Aşure Günü hangi tarihte? İşte, detaylar...