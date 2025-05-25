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Asya kıtasının toplam yüz ölçümü en büyük ülke hangisidir? İşte Milyoner sorusunun yanıtı!
Giriş Tarihi: 25.05.2025 22:23
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025
22:26
Asya kıtasının toplam yüz ölçümü en büyük ülke hangisidir? İşte Milyoner sorusunun yanıtı!
Ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile her Pazar akşamı seyircileri ekran başında keyifli dakikalar yaşatan Kim Milyoner Olmak İster'in 25 Mayıs günü ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Asya kıtasının toplam yüz ölçümü en büyük ülke hangisidir? için araştırmalar başladı. İşte o 200 TL değerindeki sorunun cevabı