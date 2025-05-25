Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Asya kıtasının toplam yüz ölçümü en büyük ülke hangisidir? İşte Milyoner sorusunun yanıtı!
Giriş Tarihi: 25.05.2025 22:23 Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 22:26

Asya kıtasının toplam yüz ölçümü en büyük ülke hangisidir? İşte Milyoner sorusunun yanıtı!

Ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile her Pazar akşamı seyircileri ekran başında keyifli dakikalar yaşatan Kim Milyoner Olmak İster'in 25 Mayıs günü ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Asya kıtasının toplam yüz ölçümü en büyük ülke hangisidir? için araştırmalar başladı. İşte o 200 TL değerindeki sorunun cevabı

Asya kıtasının toplam yüz ölçümü en büyük ülke hangisidir? İşte Milyoner sorusunun yanıtı!

Bu akşam yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yöneltilen soru için yanıtlar araştırılmaya başladı. Peki,Asya kıtasının toplam yüz ölçümü en büyük ülke hangisidir? İşte Milyoner sorusunun yanıtı!

Asya kıtasının toplam yüz ölçümü en büyük ülke hangisidir? İşte Milyoner sorusunun yanıtı!

Asya kıtasının toplam yüz ölçümü en büyük ülke hangisidir?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Asya kıtasının toplam yüz ölçümü en büyük ülke hangisidir? İşte Milyoner sorusunun yanıtı!

A-Rusya

B-Çin

D-Kazakistan

D-Hindistan

Asya kıtasının toplam yüz ölçümü en büyük ülke hangisidir? İşte Milyoner sorusunun yanıtı!

A-RUSYA