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Haberler Yaşam ATA AÖF ders geçme notu kaç? 2021 ATA AÖF sınavı puan hesaplama nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 25.12.2021 07:13 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 07:42

ATA AÖF ders geçme notu kaç? 2021 ATA AÖF sınavı puan hesaplama nasıl yapılır?

ATA AÖF güz dönemi final sınavları 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde yapılacak. Cumartesi ve Pazar günleri düzenlenecek olan sınavlar üç oturumda tamamlanacak. Söz konusu sınava katılım gösteren adaylar ise "ATA AÖF ders geçme notu kaç? ATA AÖF sınavı puan hesaplama nasıl yapılır?" sorularına yanıt arıyor. Her bir ders için öğrencilere 30 dakika süre verileceği de biliniyor. İşte ATA AÖF ders geçme notu puan hesaplama bilgileri.

ATA AÖF ders geçme notu kaç? ATA AÖF sınavı puan hesaplama nasıl yapılır?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından ATA AÖF ders geçme notu ile ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre; açık öğretim programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 35'e çıkarılmasına karar verildiği belirtildi. Buna göre; ATA AÖF ders geçme notu kaç? ATA AÖF sınavı puan hesaplama nasıl yapılır? İşte bilgiler.

ATA AÖF ders geçme notu kaç? ATA AÖF sınavı puan hesaplama nasıl yapılır?

ATA-AÖF SINAVI NE ZAMAN?

Atatürk Üniversitesi ATA AÖF güz dönemi final sınavları, 25-26 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Bütünlemeler ise 5-6 Şubat 2022'de gerçekleşecek.

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ATA AÖF ders geçme notu kaç? ATA AÖF sınavı puan hesaplama nasıl yapılır?

AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'nın 18.03.2016 tarih ve 75850160-106-158- 16196 sayılı yazısında, aynı programı uygulayan üniversiteler arasında haksız rekabetin önlenmesi, ölçme ve değerlendirme sistemlerinde uygulama birliğinin sağlanması ve üniversitelerimizin açıköğretim programlarındaki kalitenin belli bir düzeyin altına düşmemesi için, açık öğretim programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 35'e çıkarılmasına, 26.02.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında karar verildiği belirtilmektedir.

Anılan karara istinaden Fakültemiz programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 2020-2021 eğitim öğretim yılı, güz yarıyılından geçerli olmak üzere 30'dan 35'e çıkarılmasına Üniversite Senatomuz tarafından karar verilmiştir.

Tüm öğrencilerimize önemle duyurulur.

ATA AÖF ders geçme notu kaç? ATA AÖF sınavı puan hesaplama nasıl yapılır?

ATA AÖF PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Blok uygulama dersleri hariç, diğer derslerde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı %30, yarıyıl sonu/bütünleme sınav puanının katkısı %70'tir.

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmektedir.

ATA AÖF ders geçme notu kaç? ATA AÖF sınavı puan hesaplama nasıl yapılır?
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