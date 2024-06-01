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ATA AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF sonuç tarihi belli oldu mu, hangi tarihte belli olacak?
Giriş Tarihi: 01.06.2024 07:52
Güncelleme Tarihi: 01.06.2024
07:52
ATA AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF sonuç tarihi belli oldu mu, hangi tarihte belli olacak?
1-2 Haziran 2024 tarihlerinde üç oturumda düzenlenen Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) final sınavlarının sonuçları öğrenciler tarafından araştırılıyor. 81 ilde 95 sınav merkezinde gerçekleştirilen sınavın soruları ve cevap anahtarları bekleniyor. Final sınavlarının açıklanmasıyla beraber harf notları belli olacak öğrenciler derslerden geçip geçmediğini öğrenecekler. Peki, ATA AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşete, ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı