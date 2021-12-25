ATA AÖF SINAVI NE ZAMAN?

ATA AÖF Güz Dönemi final sınavları 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde uygulanacak.

Her bir ders için sınav süresi 30 dakikadır.

Bir eğitim öğretim yılı içerisinde her dönem için bir adet ara sınav (Blok Uygulama dersleri hariç) ve bir yarıyıl sonu sınavı ile bir bütünleme sınavı yapılmaktadır. Ayrıca kayıtlı olduğu programın bütün derslerine kayıt yaptırmış ancak FF harf notu alarak mezuniyeti için en fazla üç dersi kalmış olan öğrencilere eğitim öğretim yılı sonunda bir defaya mahsus olmak üzere mezuniyet üç ders sınavı yapılır.

Sınavlar tüm ülkede merkezi sınav yöntemiyle gözetim altında (yüz yüze) gerçekleştirilmektedir.