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Haberler Yaşam ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 2021 ATA AÖF sınavı bugün saat kaçta başlayacak ve bitecek?
Giriş Tarihi: 25.12.2021 06:52 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 07:42

ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 2021 ATA AÖF sınavı bugün saat kaçta başlayacak ve bitecek?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ATA AÖF final sınavları 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde düzenlenecek. Söz konusu sınava katılım gösterecek adaylar ATA AÖF sınav giriş belgelerini sınav sırasında yanlarında bulundurmak zorundalar. Aynı zamanda sınavın başlangıç ve bitiş saatlerini öğrenmek isteyenler "ATA AÖF sınavı saat kaçta başlayacak ve bitecek?" sorusuna yanıt arıyor. Peki; ATA AÖF final sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek ve kaç dakika sürecek? İşte sınava yönelik ayrıntılı bilgiler.

ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: ATA AÖF sınavı bugün saat kaçta başlayacak ve bitecek?

ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı, 25 Aralık Cumartesi sabahı yapılmaya başlandı. Vize sınavları sonrasında güz dönemi final sınavları bu hafta sonu düzenlenecek. Bu kapsamda; "ATA AÖF sınavı bugün saat kaçta başlayacak ve bitecek?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte ATA AÖF final sınavı ile ilgili bilgiler.

ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: ATA AÖF sınavı bugün saat kaçta başlayacak ve bitecek?

ATA AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde, üç oturumda, yüz yüze yapılacaktır.

Sınav Giriş Belgenizi HES kodunuzu girerek https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden alabilirsiniz.

Her ders için sınav süresi 30 dakikadır.

Blok uygulama dersleri hariç, diğer derslerde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı %30, yarıyıl sonu/bütünleme sınav puanının katkısı %70'tir.

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmektedir.

Sınava girerken yanınızda OBS üzerinden alacağınız Sınav Giriş Belgesi, Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi (T.C. kimlik kartı,

Nüfus Cüzdanı, Süresi Geçerli Pasaport, Sürücü Belgesi) ile maske, yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurmanız gerekmektedir.

Bu iki belgeden herhangi birini yanında bulundurmayan öğrenciler sınava alınamayacaklardır.

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ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: ATA AÖF sınavı bugün saat kaçta başlayacak ve bitecek?

ATA AÖF SINAVI NE ZAMAN?

ATA AÖF Güz Dönemi final sınavları 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde uygulanacak.

Her bir ders için sınav süresi 30 dakikadır.

Bir eğitim öğretim yılı içerisinde her dönem için bir adet ara sınav (Blok Uygulama dersleri hariç) ve bir yarıyıl sonu sınavı ile bir bütünleme sınavı yapılmaktadır. Ayrıca kayıtlı olduğu programın bütün derslerine kayıt yaptırmış ancak FF harf notu alarak mezuniyeti için en fazla üç dersi kalmış olan öğrencilere eğitim öğretim yılı sonunda bir defaya mahsus olmak üzere mezuniyet üç ders sınavı yapılır.

Sınavlar tüm ülkede merkezi sınav yöntemiyle gözetim altında (yüz yüze) gerçekleştirilmektedir.

ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: ATA AÖF sınavı bugün saat kaçta başlayacak ve bitecek?

SINAVA GİRERKEN YANINIZDA OLMASI GEREKENLER

Sınava girerken yanınızda OBS üzerinden alacağınız Sınav Giriş Belgesi, Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi (T.C. kimlik kartı, Nüfus Cüzdanı, Süresi Geçerli Pasaport, Sürücü Belgesi) ile maske, yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurmanız gerekmektedir.
Bu iki belgeden herhangi birini yanında bulundurmayan öğrenciler sınava alınamayacaklardır.
Sınav binasına girmek için maske zorunludur. Sınav esnasında öğrencilerimiz maskelerini çıkarabilirler.

ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: ATA AÖF sınavı bugün saat kaçta başlayacak ve bitecek?
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