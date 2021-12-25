Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ATA AÖF final sınavları 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde düzenlenecek. Söz konusu sınava katılım gösterecek adaylar ATA AÖF sınav giriş belgelerini sınav sırasında yanlarında bulundurmak zorundalar. Aynı zamanda sınavın başlangıç ve bitiş saatlerini öğrenmek isteyenler "ATA AÖF sınavı saat kaçta başlayacak ve bitecek?" sorusuna yanıt arıyor. Peki; ATA AÖF final sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek ve kaç dakika sürecek? İşte sınava yönelik ayrıntılı bilgiler.