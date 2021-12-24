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Haberler Yaşam ATA AÖF sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek, kaç dakika sürecek? 2021 ATA AÖF final sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 24.12.2021 11:30 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 11:33

ATA AÖF sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek, kaç dakika sürecek? 2021 ATA AÖF final sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı!

ATA AÖF sınav saatleri adaylar tarafından merak ediliyor. Vize dönemi sınavlarının ardından final sınavlarının yapılacağı tarih 25-26 Aralık olarak duyurulmuştu. Geçtiğimiz günlerde açıklanan sınav giriş belgelerinin ardından adaylar detayları araştırıyor. "ATA AÖF sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek, sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Final sınavları için son hazırlıklarını tamamlarken sınav süresi ve oturumlarına dair araştırmalarına an itibarıyla başladı. Peki, ATA AÖF Güz dönemi final sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek, kaç dakika, sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...

ATA AÖF sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek, kaç dakika sürecek? 2021 ATA AÖF final sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı!

ATA AÖF sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati gibi birçok detay araştırma konusu haline geldi. Açıköğretim öğrencileri için final sınavlarının yapılacağı tarih 25-26 Aralık olarak kaydedilmişti. Hal böyleyken ise "ATA AÖF sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek, kaç dakika sürecek, sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır?" soruları gündemdeki yerini aldı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin Güz Dönemi final sınavı giriş belgesi geçtiğimiz gün erişime açılmıştı. Peki, ATA AÖF sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek, kaç dakika sürecek? İşte detaylar...

ATA AÖF sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek, kaç dakika sürecek? 2021 ATA AÖF final sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı!

Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde, üç oturumda, yüz yüze yapılacaktır.

Sınav Giriş Belgenizi HES kodunuzu girerek https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden alabilirsiniz.

Her ders için sınav süresi 30 dakikadır.

Blok uygulama dersleri hariç, diğer derslerde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı %30, yarıyıl sonu/bütünleme sınav puanının katkısı %70'tir.

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmektedir.

Sınava girerken yanınızda OBS üzerinden alacağınız Sınav Giriş Belgesi, Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi (T.C. kimlik kartı,

Nüfus Cüzdanı, Süresi Geçerli Pasaport, Sürücü Belgesi) ile maske, yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurmanız gerekmektedir.

Bu iki belgeden herhangi birini yanında bulundurmayan öğrenciler sınava alınamayacaklardır.

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ATA AÖF sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek, kaç dakika sürecek? 2021 ATA AÖF final sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı!

ATA AÖF SINAVI NE ZAMAN?

ATA AÖF Güz Dönemi final sınavları 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde uygulanacak.

Her bir ders için sınav süresi 30 dakikadır.

ATA AÖF sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek, kaç dakika sürecek? 2021 ATA AÖF final sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı!

Bir eğitim öğretim yılı içerisinde her dönem için bir adet ara sınav (Blok Uygulama dersleri hariç) ve bir yarıyıl sonu sınavı ile bir bütünleme sınavı yapılmaktadır. Ayrıca kayıtlı olduğu programın bütün derslerine kayıt yaptırmış ancak FF harf notu alarak mezuniyeti için en fazla üç dersi kalmış olan öğrencilere eğitim öğretim yılı sonunda bir defaya mahsus olmak üzere mezuniyet üç ders sınavı yapılır.

Sınavlar tüm ülkede merkezi sınav yöntemiyle gözetim altında (yüz yüze) gerçekleştirilmektedir.

ATA AÖF sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek, kaç dakika sürecek? 2021 ATA AÖF final sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı!

SINAVA GİRERKEN YANINIZDA OLMASI GEREKENLER

Sınava girerken yanınızda OBS üzerinden alacağınız Sınav Giriş Belgesi, Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi (T.C. kimlik kartı, Nüfus Cüzdanı, Süresi Geçerli Pasaport, Sürücü Belgesi) ile maske, yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurmanız gerekmektedir.
Bu iki belgeden herhangi birini yanında bulundurmayan öğrenciler sınava alınamayacaklardır.
Sınav binasına girmek için maske zorunludur. Sınav esnasında öğrencilerimiz maskelerini çıkarabilirler.

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