ATA AÖF sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek, kaç dakika sürecek? 2021 ATA AÖF final sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı!

ATA AÖF sınav saatleri adaylar tarafından merak ediliyor. Vize dönemi sınavlarının ardından final sınavlarının yapılacağı tarih 25-26 Aralık olarak duyurulmuştu. Geçtiğimiz günlerde açıklanan sınav giriş belgelerinin ardından adaylar detayları araştırıyor. "ATA AÖF sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek, sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Final sınavları için son hazırlıklarını tamamlarken sınav süresi ve oturumlarına dair araştırmalarına an itibarıyla başladı. Peki, ATA AÖF Güz dönemi final sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek, kaç dakika, sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...