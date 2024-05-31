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ATA AÖF SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2024 PDF || ATA AÖF final sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?
Giriş Tarihi: 31.05.2024 22:42
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
22:42
ATA AÖF SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2024 PDF || ATA AÖF final sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavları 1-2 Haziran 2024 tarihlerinde düzenlenecek. ATA AÖF final sınavları 3 oturumda ve yüz yüze yapılacak. Sınavlarda öğrencilere sorumlu olunan her ders için 30 dakika süre verilecek. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış bir doğru yanıtı götürecek. Yarıyıl sonu sınav puanının katkısı yüzde 70'tir. Peki; Atatürk Üniversitesi bahar dönemi ATA AÖF final sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte, 2024 ATA AÖF soruları ve cevap anahtarı PDF görüntüleme ekranı.