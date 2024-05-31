ATA AÖF SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2024 PDF || ATA AÖF final sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bahar dönemi ATA AÖF final sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak sorusu yanıt aramaya başladı. Final sınavları 1-2 Haziran 2024 tarihlerinde düzenlenecek. Üç oturumlu ATA AÖF sınavları ardından puanlarını hesaplayabilmek ve ders geçme durumlarını kontrol etmek isteyen öğrencilerin gözü kulağı gelecek resmi açıklamalarda olacak. Kitapçıklar oys.ataaof.edu.tr adresi üzerinden erişime açılacak. Peki, ATA AÖF cevap anahtarı 2024 yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte ATA AÖF sınav soruları ve cevap anahtarları PDF indir ekranı…