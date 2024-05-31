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Haberler Yaşam ATA AÖF SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2024 PDF || ATA AÖF final sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?
Giriş Tarihi: 31.05.2024 22:42 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 22:42

ATA AÖF SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2024 PDF || ATA AÖF final sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavları 1-2 Haziran 2024 tarihlerinde düzenlenecek. ATA AÖF final sınavları 3 oturumda ve yüz yüze yapılacak. Sınavlarda öğrencilere sorumlu olunan her ders için 30 dakika süre verilecek. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış bir doğru yanıtı götürecek. Yarıyıl sonu sınav puanının katkısı yüzde 70'tir. Peki; Atatürk Üniversitesi bahar dönemi ATA AÖF final sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte, 2024 ATA AÖF soruları ve cevap anahtarı PDF görüntüleme ekranı.

ATA AÖF SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2024 PDF || ATA AÖF final sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bahar dönemi ATA AÖF final sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak sorusu yanıt aramaya başladı. Final sınavları 1-2 Haziran 2024 tarihlerinde düzenlenecek. Üç oturumlu ATA AÖF sınavları ardından puanlarını hesaplayabilmek ve ders geçme durumlarını kontrol etmek isteyen öğrencilerin gözü kulağı gelecek resmi açıklamalarda olacak. Kitapçıklar oys.ataaof.edu.tr adresi üzerinden erişime açılacak. Peki, ATA AÖF cevap anahtarı 2024 yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte ATA AÖF sınav soruları ve cevap anahtarları PDF indir ekranı…

ATA AÖF SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2024 PDF || ATA AÖF final sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

2023-2024 ATA AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi 2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Yarıyıl Sonu (Final) Sınav tarihleri belli oldu.

ATA AÖF final sınavları, 01-02 Haziran 2024 tarihlerinde üç oturumda ve yüz yüze yapılacak.

Sınavda her ders için 30 dakika cevaplama süresi verilecek

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ATA AÖF FİNAL SINAV OTURUMLARI VE SAATLERİ

1. Oturum: 01 Haziran 2024 Saat: 09.30

2. Oturum: 01 Haziran 2024 Saat: 14.00

3. Oturum: 02 Haziran 2024 Saat: 15.00

ATA AÖF SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2024 PDF || ATA AÖF final sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

ATA AÖF SORULARI VE CEVAPLARI 2024 NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından AÖF final sınav soruları ve cevap anahtarının yayımlanacağı tarihe ilişkin bir bilgilendirme yapılmadı.

Ancak AÖF sınav soruları ve cevaplarının 1 hafta içerisinde paylaşılması ön görülüyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

ATA AÖF SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ATA AÖF SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2024 PDF || ATA AÖF final sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF final sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Sınav sonuçlarının sınavların tamamlanmasının ardından 2 hafta içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.

ATA AÖF sınav sonuçları https://obs.atauni.edu.tr/ internet sitesi üzerinden öğrenilebilir.

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